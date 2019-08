Lännen Media: Suomalaiset ovat melko tyytyväisiä Rinteen hallitukseen, mutta moni on epävarma kannastaan

Enemmistö suomalaisista on tyytyväisiä pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitukseen, kertoo Lännen Median Taloustutkimuksella teettämä kysely.

Erittäin tai melko tyytyväisiä hallituksen toimiin oli 47 prosenttia vastaajista. 28 prosenttia oli melko tai erittäin tyytymättömiä, ja peräti neljännes vastaajista ei osannut arvioida tyytyväisyyttään hallitukseen.

Neljä vuotta sitten samassa vaiheessa Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen oli tyytyväisiä 59 prosenttia vastaajista. Kannastaan epätietoisia oli silloin paljon vähemmän, mikä kielii siitä, että nykyhallituksen linja on kansalaisille jokseenkin epäselvä.

– Sipilän hallituksen muodosti selvä porvariblokki, jolla oli selkeä linja. Nyt meillä on melko hajuton ja mauton hallitus, jonka lupauksista ei ole tarkkaa tietoa, arvioi tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta.

Hallituspuolueiden kannattajista tyytyväisimpiä ovat SDP:n kannattajat, joista 85 prosenttia on tyytyväisiä. Keskustan kannattajilla vastaava lukema on 54 prosenttia.

Oppositiopuolueista perussuomalaisten kannattajista 65 ja kokoomuksen kannattajista 70 prosenttia on tyytymättömiä Rinteen hallitukseen.

Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista heinäkuun viimeisellä viikolla. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

