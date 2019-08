Lapissa rikkoutui helleraja kahdella asemalla – viimeksi pohjoisessa oli hellettä elokuun lopussa vuonna 1937

Lapissa on rikottu helle-ennätyksiä, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Lapissa ei ole koskaan aiemmin mitattu hellettä näin myöhään.

Päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että iltapäivällä kello neljän jälkeen sekä Muonion että Kittilän asemilla mitattiin 25,3 astetta.

Aiemmin helleraja on rikkoutunut näin myöhään Lapissa vuonna 1937, jolloin 27. elokuuta Sodankylän Tähtelässä mitattiin 26,2 astetta.

Vallan mukaan tänään lukemat ovat pyörineet lähellä hellerajaa koko Lapissa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Lämmin sää selittyy Vallan mukaan kahdella asialla.

– Lappiin on virrannut eilisen ja tämän päivän aikana lämmintä ilmaa Etelä-Ruotsista. Lisäksi näissä luvuissa näkyy taustalla ilmastonmuutoksen vaikutus, maksimiennätyksiä on rikkoutunut tänä kesänä muutenkin, Valta sanoo.

Lisää hellettä tiedossa

Lappiin on tiedossa ennusteiden mukaan vielä huomenna lisää hellettä.

– Perjantaina sää viilenee, kun kylmä sateinen rintama saapuu lähes koko Lappiin. Kuitenkin uudelleen viikonvaihteessa Lappia lähestyy lämmin puuska Keski- ja Itä-Euroopan suunnalta, Valta sanoo.

Hän arvelee, että sunnuntain tai maanantain aikana Lapissa saatetaan täten jälleen hipoa hellerajoja.

STT

