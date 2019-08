Lapsen Tate Modern -museon katolta heittänyt teini joutuu mielentilatutkimuksiin

Kuusivuotiaan lapsen murhan yrityksestä epäilty brittiläinen teini joutuu mielentilatutkimuksiin, paikallinen tuomioistuin päätti torstaina. Teinin uskotaan heittäneen lapsen lontoolaisen Tate Modern -museon katolta sunnuntaina.

Uhri ei ole enää hengenvaarassa. Lapsella on kuitenkin muun muassa murtumia selkärangassaan, jaloissaan ja käsivarsissaan. Hänet heitettiin kymmenennestä kerroksesta ja löydettiin viidennen kerroksen kattotasanteelta.

Brittiläisen The Sun -lehden mukaan teini on kärsinyt mielenterveysongelmista. Lehti kertoo, että teini ei saisi liikkua ulkona ilman kahta hoitajaa. Median lähteiden mukaan poika oli päässyt hoitajiltaan karkuun.

https://www.thesun.co.uk/news/9660475/tate-modern-boy-mental-patient-slipped-minders/

STT

Kuvat: