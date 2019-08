Laukaassa Keski-Suomessa pelastuslaitos on pelastamassa puuhun laskeutunutta laskuvarjohyppääjää. Päivystävän palomestarin mukaan hyppääjä on tajuissaan eikä tällä ole kovia kipuja.

Laskeutumispaikka kuitenkin sijaitsee muutaman sadan metrin päässä lähimmästä tiestä, eikä paikalle pääse nostimella. Hyppääjää yritetään saada puusta kiipeämällä.

Palomestarin mukaan hyppääjä on juuttunut noin 15 metrin korkeuteen.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tilanteesta illalla ennen puoli kuutta.

STT