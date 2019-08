Lasten kaltoinkohtelusta syytetty lastensuojeluyksikkö kiistää riisuttamisen ja pitkät eristykset

Vakavista ongelmista syytetty Loikalan kartanon lastensuojeluyksikkö lupaa muuttaa toimintaansa viranomaisten vaatimalla tavalla.

Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksen Iitissä Kymenlaaksossa sijaitsevaan yksityiseen erityislastensuojeluyksikköön viime lokakuussa. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan yksikössä havaittiin lukuisia vakavia ongelmia lasten kohtelussa.

Lapset kertoivat tarkastajille muun muassa, että yksikköön saapuessaan heidät pakotettiin riisuuntumaan alasti. Lisäksi lapsia oli pidetty eristyksessä niin, että he eivät saaneet puhua muille lapsille tai soittaa kotiin.

14-paikkaisen laitoksen omistava Pro Manors Oy on toimittanut oikeusasiamiehelle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vastineen, jossa se kiistää osan lasten kertomasta. Vastineen mukaan lapsille esimerkiksi aina tarjotaan kylpytakki suojaksi henkilötarkastuksissa sekä mahdollisuus soittaa kotiin sitä varten tarkoitetulla puhelimella.

Puhelinten käyttöä ei enää rajoiteta

Pro Manors kiistää myös, että laitoksessa olisi ollut päiviä tai viikkoja kestäviä eristyksiä. Vastineen mukaan lapsi on voitu ohjata omaan huoneeseensa perustellusta syystä, mutta häntä ei ole vaadittu tai pakotettu olemaan siellä useita tunteja.

Lisäksi kartanossa on yksi eristyshuone, jota on voitu käyttää lapsen saapuessa laitokseen tämän alkutilanteen, voinnin ja fyysisen kunnon tarkistamiseksi sekä yksityisyyden suojaksi, vastineessa sanotaan.

– Nykyisin uuden asiakkaan saapuessa tehdään hänen vointinsa ja käyttäytymisensä perusteella arviointi, voidaanko hänet sijoittaa suoraan omaan asiakashuoneeseensa ja voiko hän osallistua laitoksen yhteisiin toimintoihin välittömästi, vastineessa kerrotaan.

Vastineen mukaan laitoksen toimintaa on ylipäänsä muutettu niin, että lapsi saa liikkua kartanon alueella ja sen ulkopuolella vapaasti, mikäli hänen liikkumisvapautensa rajoittamisesta ei ole tehty lastensuojelulain mukaista päätöstä.

– Asiakkaat saavat vapaasti olla vuorovaikutuksessa keskenään, ja heillä on oma puhelin käytössään ympäri vuorokauden, mikäli heillä ei ole asiaan liittyen voimassa olevaa rajoituspäätöstä.

Laitos myös kiistää, että se olisi koskaan pyrkinyt estämään tai rajoittamaan lasten ja sosiaalityöntekijöiden välistä yhteydenpitoa.

Rasistiset puheet olivat ”keskinäistä vitsailua”

Tarkastuksessa haastatellut lapset kertoivat myös työntekijöiden rasistisesta käytöstä, joka kohdistui yhteen sijoitettuun lapseen. Oikeusasiamiehen raportin mukaan lapselle oli muun muassa sanottu ”ei sua löydä tuolla pimeässä”, ”onko noi ne samat repaleiset farkut, jotka sulla oli siellä pakolaisleirillä” sekä ”oo hiljaa tai mä hakkaan sua niin kauan, että sulle tulee mustelmat näkyviin”.

Vastineessa Pro Manors sanoo, että asiaa on selvitetty rasistisesti puhuneen työntekijän ja kyseisen lapsen kanssa. Laitoksen mukaan kyse oli työntekijän ja lapsen keskinäisestä ja epäasiallisesta vitsailusta.

Aluehallintovirasto tarkasti Loikalan kartanon kesäkuussa ja havaitsi, että osalta laitoksen työntekijöistä puuttui kelpoisuusvaatimukset täyttävä koulutus ohjaajan tehtävään. Kartanon mukaan jo ennen tarkastusta keväällä 11 työntekijää oli aloittanut täydennyskoulutuksena lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen.

Kartanon toimintaan liittyen apulaisoikeusasiamies antoi viime viikolla vakavan huomautuksen myös Valkeakosken sosiaalitoimelle ja sen sosiaalityöntekijälle. Sakslinin mukaan kunnan sosiaalityöntekijä ei ollut selvittänyt riittävästi lastensuojeluyksiköstä tehtyjä kanteluja.

