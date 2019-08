Laukaassa karkuteillä olevat naudat todennäköisesti lopetetaan – villiintyneitä eläimiä yritetty ohjata tilalle takaisin

Laukaassa omistajaltaan karannutta noin neljänkymmenen naudan laumaa uhkaa lopettaminen, koska eläimet ovat päässeet villiintymään. Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen kertoo, että naudat todennäköisesti lopetetaan.

– Niitä on pyritty ohjaamaan ja saattamaan tilakeskukselle, mutta ne ovat villejä ja vapaita, Lappalainen sanoo.

Lappalaisen mukaan on mahdollista, että lauman hajotessa on yksilöitä, jotka lähtevät tilalle takaisin. Naudat ovat lihakarjaa, ja joukossa on niin sonneja, hiehoja kuin vasikoitakin. Laumassa on Lappalaisen mukaan ainakin kolme isoa sonnia.

Eläimet liikkuvat Vehniäntien ympäristössä ja voivat tulla tielle ja pihamaille. Pahin vaara-alue on Vehniäntiellä Asontien risteyksen ja Vehniäntien levähdyspaikan välisellä alueella sekä Vehniäntieltä pohjoiseen.

Lappalaisen mukaan viranomaisiin on oltu yhteydessä ja tarkoituksena on pyytää apua myös paikallisilta metsästysyhdistyksiltä. Tilanteen hoitamiseen voi mennä viikkoja.

– Tämähän ei ole sellainen asia, että niitä mennään ampumaan kasoihin. Jokainen lopetettava eläin lopetetaan niin kuin eläinsuojelulain mukaan kuuluu, Lappalainen sanoo.

Karanneista naudoista kertoi aiemmin muun muassa Keskisuomalainen.

”Tilalla ei ole ollut varsinaisia aitoja”

Lappalaisen mukaan eläimet pääsivät karkuun tilalta, joka on ollut eläinsuojelullisen ohjauksen kohteena. Eläimet ovat eläneet hyvin vapaamuotoisesti, eikä tilalla ole ollut varsinaisia aitoja.

Lihakarjalauman arvo on Lappalaisen arvion mukaan kymmeniätuhansia euroja.

Eläimiä ei pidä hätyyttää tai lähestyä. Lappalainen sanoo, että navettalehmästä poiketen naudat ovat nopealiikkeisiä ja hyväkuntoisia. Ihmiselle voi käydä huonosti, jos eläimet vauhkoontuvat.

STT

