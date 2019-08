Lentopallomaajoukkue hakee kisalippua Tokioon hatarista lähtökohdista – päävalmentaja Banksin voittotili näyttää nollaa

Vaisusti kesällä esiintynyt Suomen miesten lentopallomaajoukkue on kovan paikan edessä viikonvaihteen olympiakarsintaturnauksessa Kiinan Ningbossa. Ennusmerkit eivät lupaa Suomelle kisalippua ensi vuoden olympialaisiin, sillä joukkue on hävinnyt uuden brittipäävalmentajansa Joel Banksin alaisuudessa kaikki 11 otteluaan eräsuhteella 6-33.

Suomen ja turnausisännän lisäksi Tokion-reissua janoavat lohkosta myös Argentiina ja Kanada. Olympiaovi avautuu vain voittajalle.

– Urakka on posketon. Olympiapaikka vaatisi, että Suomi pystyisi pelaamaan kolme unelmapeliä kolmena peräkkäisenä päivänä. Tämän kesän näytöt eivät ole antaneet itseluottamusta tähän, lähes 200 A-maaottelussa Suomea edustanut ja nykyisin liigaseura Vantaa Ducksissa pelaajasopimuksia sorvaava Petteri Laurila ruotii.

Ex-maajoukkuepassari Laurilaa huolettaa etenkin yksi seikka.

– Suomelle ei ole ehtinyt rakentua ykköskuusikkoa kesän aikana, koska Banks on halunnut antaa kaikille pelaajille peliaikaa. Tämä ei ole lähtökohtana hyvä juttu menestysmahdollisuuksien kannalta.

Heikoista tuloksista huolimatta Laurila ei halua osoittaa sormella Tuomas Sammelvuon saappaisiin astunutta Banksia.

– Banksin piikkiin on varmasti pirun helppo pistää kaikki. Hänen tulonsa joukkueeseen meni kuitenkin myöhään, eikä hän ole ehtinyt tekemään pelaajien kanssa vielä tarpeeksi töitä. Alkukesän Kultaisessa liigassa Suomen kokoonpano oli heiveröisempi kuin nyt. Ne pelit osoittivat, ettemme pärjää pelkästään nuorilla kotimaan liigan pelaajilla kansainvälisissä otteluissa, Laurila niputtaa.

Voima ja ulottuvuus puntarissa hyökkäyksessä

Suomella kävi hyvä onni olympiakarsintojen lohkojaossa, vaikka vastustajista Argentiina ja Kanada ovatkin rankingissa selkeästi Suomen yläpuolella.

– Lohko on kivikova, vaikka ehdottomat maailmanhuiput puuttuvat. Ensimmäisen ottelun (Kiina) merkitys on iso. Jos Suomi saisi siitä raavittua voiton, se antaisi potkua seuraaviin peleihin, Laurila kiteyttää.

Laurilan mukaan Suomi on vastustajiaan perässä etenkin yleispelaajissa.

– Hyökkäysvoima ja -ulottuvuuskaan eivät riitä. Laitapelaajat ovat 20-30 senttiä korkeamman torjunnan kanssa pulassa. Jos vastaanottopeli toimii, keskipelaajille Sauli Sinkkoselle ja Tommi Siirilälle on tarjolla isoa roolia.

Suomi koki turnauksen alla takaiskun, kun juuri 200 A-maaottelua täyteen saanut hakkuri Olli-Pekka Ojansivu jäi sivuun nilkkavaivojen takia.

– Huippukunnossa olevaa ”Lelua” Suomi olisi tarvinnut. Nyt lovi ei ole niin iso täytettäväksi, sillä hän ei ole ollut kunnossa eikä edes mukana koko kesää, Laurila huomauttaa.

Olympiakarsintojen jälkeen Banksin miehistön seuraava tosikoitos on edessä jo kuukauden päästä, jolloin EM-kisat käynnistyvät Suomen osalta Slovenian Ljubljanassa.

STT

Kuvat: