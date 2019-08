Lentopallonaiset pääsevät EM-areenalla huutomyrskyyn

Lentopallon EM-turnauksen avausottelussaan naisten maajoukkue koki eilen maailmanmestari Serbian tehon. Toisessa pelissä vastus ei juuri helpotu, sillä kotijoukkue Turkki on Euroopan arvolistalla viidentenä.

Eilen suomalaiset pelasivat 420 katsojan edessä. Monella pelaajalla on Ankarassa perhettä katsomossa, joten suomalaisfaneja riitti niin paljon, että Suomi-huudot kantoivat kentälle asti. Toisin taitaa käydä lauantaina.

Perjantai-iltana Turkin ja Kreikan myöhäisottelussa 10 400 katsojaa vetävän hallin istuimet olivat jo paremmin käytössä kuin Suomen ottelussa. Lähes 7 000 katsojaa mölysi antaumuksella koko ottelun ajan eikä kaihtanut vastustajalle buuaamista.

– Toivottavasti lauantaina on tupa täynnä, Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi toivoi.

Turkki voitti avausottelussaan Kreikan 3-0, ja päätöserän kotiyleisön suosikit veivät nimiinsä peräti 25-8.

Päävalmentajan Kangasniemi kuvaa Turkkia on aivan erityyppiseksi joukkueeksi kuin avausvastustaja Serbia.

– Turkki pelaa nopeaa ja räiskyvää lentopalloa. Heidän pelitapansa on 2010-luvulta, Kangasniemi sanoi ja piti Serbiaa lähinnä kovien hyökkääjien temmellyskenttänä.

– Jos rumasti sanoo, Serbiaa ei tarvitse ihan kauheasti edes valmentaa. Katsoo vaan, että pelaajat pysyvät ruodussa ja sanoo, että hyökätkää pallo maahan, Kangasniemi heitti.

Ranska näytti esimerkkiä

Joukkueiden rankingit heittivät häränpyllyä jo turnauksen avauspäivänä, kun Ranska yllätti Bulgarian 3-2. Turkkia vastaan Suomi on ennakkoon altavastaaja, mutta Ranskan esimerkki rohkaisee.

– Kaikki ottelut alkavat nollanolla-tilanteesta, keskipelaaja Roosa Laakkonen muistutti.

Hän iloitsi avausottelun jälkeen siitä, että Suomi sai onnistumisia myös maailman kovinta joukkuetta Serbiaa vastaan. Niin tasokkaan ryhmän peliä hän oli muiden suomalaisten tavoin kokenut vain kuvanauhalta.

Libero Roosa Koskelo iloitsi Serbia-ottelussa siitä, että hän sai aloitusten vastaanotossa runsaasti töitä ja kunnon tuntuman pelaamiseen.

– Päivä kerrallaan ja peli kerrallaan keskitytään. Serbia-pelissä oli paljon hyvää, vaikka tulos oli mikä oli, Koskelo sanoi.

Suomella on turnauksessa kuormittava alku, sillä kolmeen päivään tulee kolme peliä. Serbiaa ja Turkkia seuraa Kreikka sunnuntaina.

Turkin ja Suomen ottelu alkaa Ankarassa kello 19.30

STT