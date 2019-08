Suomi kesytti Ranskan naisten EM-lentopallossa – neljännesvälieräpaikka ratkeaa torstain Bulgaria-pelissä

Suomi otti ensimmäisen voittonsa tämän vuoden lentopallon naisten EM-kilpailuissa, kun se kaatoi Turkin Ankarassa pelattavassa A-lohkossa Ranskan erin 3-1 (25-21, 25-14, 22-25, 25-18). Voitto piti Suomen haaveet jatkopeleistä elossa. Ranska on Euroopan rankingissa 16:s, Suomi 19:s.

Ennen Ranska-ottelua Suomi oli taipunut Serbialle 0-3, Turkille 2-3 ja Kreikalle 1-3. Suomen kohtalo ratkeaa torstaina alkulohkon päätöspelissä Bulgariaa vastaan.

Viimeisestä jatkopaikasta lohkossa kamppailevat lähtökohtaisesti Suomi ja Bulgaria, sillä Ranskan viimeinen ottelu on kovaa Turkkia vastaan. Suomella ja Ranskalla on yksi voitto plakkarissa, Bulgarialla ei vielä yhtäkään, mutta sillä on tänään illalla tasoittava Kreikka-ottelu. Kuuden maan lohkosta neljä parasta selviää 16 parhaan joukkoon eli neljännesvälieriin.

Suomi pystyi horjuttamaan Ranskaa erityisesti syöttöviivan takaa, sillä Tapio Kangasniemen suojatit ylsivät kymmeneen ässään. Näistä viisi lähti yleispelaaja Salla Karhun kädestä. Karhu teki Suomelta isoimman pistemäärän, 19.

– Meillä oli hyvä henki päällä ja tosi kova tahto. Syöttö oli myös tosi hyvä, ja se poiki voiton, tällä kertaa 13 pistettä tehnyt hakkuri Piia Korhonen sanoi Ylen haastattelussa.

Ranska teki paljon syöttövirheitä, eikä pystynyt aloituksillaan horjuttumaan Suomen vastaanottoa. Näin sadannen maaottelunsa pelannut passari Kaisa Alanko pääsi pyörittämään monipuolista ja laadukasta hyökkäyspeliä.

– Meillä säilyi pelirohkeus ja aggressiivisuus voitetuissa erissä. Vastaanotto oli kupissa ja hyökkääjien käsi kuumana, niin mikäs sen parempaa, Alanko tokaisi.

Suomalaisnaiset pääsivät tasaisen hyvin pisteille ottelussa Karhun ja Korhosen lisäksi. Toinen yleispelaaja Suvi Kokkonen saldosi 14, keskipelaaja Roosa Laakkonen 13 ja keskipelaaja Michaela Madsen 8 pistettä.

Suomelle voitto oli EM-historian toinen. Ensimmäinen tuli Länsi-Saksasta kotiturnauksen avausottelussa syyskuussa 1977.

STT

Kuvat: