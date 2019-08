Liike Nyt pyrkii Salossa kaupunginvaltuustoon

Liike Nyt aikoo osallistua Salossa seuraaviin kuntavaaleihin Salossa. Ne järjestetään huhtikuussa 2021.

Liikkeen nimissä kansanedustajaehdokkaana ollut Mika Nummenpalo kertoo, että tavoitteena on täysi lista. Salossa se tarkoittaa 75 ehdokasta.

Kyselyjä on ollut, ja ehdokkaita on Nummenpalon mukaan tiedossa, mutta mitään virallista kerrottavaa ei ole ennen kuin Liike Nyt on rekisteröity puolueeksi.

Nimiä rekisteröintiä varten kerätään parhaillaan. Torstaina kampanjaan osallistui Salossa Liike Nytin ainoa kansanedustaja Harry Harkimo.

– Kuntavaalit ovat meille tärkeät vaalit. Keskitymme kaupunkeihin ja suurimpiin kuntiin, sanoo Harkimo.

Hänen mukaansa uusien yrittäjien täytyy lähteä liikkeelle kuntatasolta. Jos myöhemmin tulee valituksi eduskuntaan, Liike Nytin periaate on, että kuntapäättäjänä ei voi jatkaa.

– Ei voi olla päättämässä kahdessa paikassa samoista asioista, Harkimo sanoo.

Harkimo on käytännössä kaikkien tunnistama hahmo, ja hän on ainoa Liike Nytin edustaja, joka kiertää nimenkeräystilaisuuksissa.

– Minun on helppo mennä ihmisten kanssa juttelemaan, ja eilen Kouvolassa lähes jokainen, jonka kanssa puhuin, allekirjoitti kannattajakortin.

Nimiä tarvitaan 5 000, jotta puolue voidaan rekisteröidä.

– Tavoite on saada nimet kokoon syyskuussa, ja lokakuussa puolue olisi rekisterissä.

Harkimo, Mikael Jungner ja muutama muu henkilö perustivat Liike Nytin viime vuonna. Sen oli tarkoitus toimia puoluejärjestelmän ulkopuolella ja tarjota vaihtoehto perinteisille puolueille.

Kesäkuussa Harkimo ilmoitti, että Liike Nyt on sittenkin tarkoitus rekisteröidä puolueeksi. Esimerkiksi vaaleihin osallistuminen on helpompaa, kun jokaisen ehdokkaan ei tarvitse perustaa omaa valitsijayhdistystä.

Harkimo sanoo asemansa eduskunnassa olevan parempi nyt kuin viime vaalikaudella, jonka lopulla hän lähti kokoomuksesta omaan ryhmäänsä. Omalta listaltaan valittu Harkimo saa pitää ryhmäpuheenvuoron niin kuin puolueetkin.

– Sali on täynnä ja hallitus paikalla suorassa lähetyksessä. Pystyn ottamaan kunnolla kantaa asioihin. Pelkkä kritisointi ei riitä, vaan täytyy esittää keinoja ja ratkaisuja.