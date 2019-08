Liikku liikuttaa nyt Salossakin – kuntosalibisnes voi hyvin Salon seudulla

Kuntokeskusketju Liikku aloitti toimintansa Salossa eilen maanantaina.

Salon Liikku sijaitsee Veikon Koneen entisissä tiloissa Valurissa. Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi kertoo, että toimipisteen avaaminen Saloon on ollut yrittäjillä mielessä jo pitkään.

– Etsimme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja yli 25 000 asukkaan kaupungeista. Sijainti, kiinteistön koko ja kustannukset vaikuttavat. Kun löydämme sopivan tuntuisen paikan, käymme läpi perusteellisen 35:n kohdan analyysin ja pisteyttämme sen, Riihijärvi paljastaa.

Liikku-keskuksia on tällä hetkellä kaikkiaan 23 kappaletta. Riihijärvi toteaa, että tavoite on kasvaa vielä huomattavasti.

– Aloitimme vuosikymmenen alussa kahdella kuntokeskuksella Oulussa. Viime vuonna asetimme kunnianhimoisen tavoitteen, että kolmen vuoden aikana avaamme 12 keskusta per vuosi. Vuonna 2018 aukesi kolmetoista uutta Liikkua, tänä vuonna 10–11, Riihijärvi sanoo.

Hän pohtii, että elokuun loppu on otollinen aika avata kuntosali.

– Koulujen alkaessa käynnistyy sesonki, joka kestää marraskuuhun saakka. Joulu on rauhallisempaa, mutta vuoden vaihduttua ihmiset taas aktivoituvat.

Riihijärvi toteaa Liikun kohderyhmän olevan monipuolinen. Kuntoketjun motto onkin ”paras treeni on tehty treeni”.

– Olemme saaneet palautetta, jonka mukaan valikoimamme sopii hyvin niin aloittelijan kuin tosimielisen urheilijankin harjoitteluun. Haluamme palvella mahdollisimman laajaa kävijäkuntaa, mutta voimailutreeniin Liikut eivät sovellu, koska keskuksissamme ei ole vetolavoja eikä magnesiumia saa käyttää.

Liikku tarjoaa perinteisen kuntosaliharjoittelun lisäksi personal training -palveluja. Kuntokeskuksen jäsenyydet ovat voimassa toistaiseksi, eli jäsenyyden voi katkaista koska tahansa.

– Konseptimme on helppo. Olemme auki vuoden jokaisena päivänä aamuviidestä iltayhteentoista. Pientä lisämaksua vastaan kortilla pääsee treenaamaan jokaisessa Liikussa, Riihijärvi mainitsee.

Hän lisää, että Liikku ei kilpaile muita kaupallisia saleja vastaan. Todellinen vastus löytyy ihmisten elämäntavoista.

– Me kilpailemme passiivista elämäntapaa vastaan. Sohva ja telkkari ovat pahimmat vihollisemme.

Toisaalta Riihijärvi puhuu liikunnan megatrendistä, joka on saanut ihmiset aktiivisesti liikkeelle.

– On hyvä, että otetaan vastuuta omasta hyvinvoinnista. Elintasosairaudet ovat suuri taakka valtion kassallekin, mutta liikunta on parasta ennaltaehkäisevää toimintaa.

Valurin Liikku on noin tuhannen neliömetrin kokoinen. Varustukseen kuuluu runsaasti lämmittelylaitteita, aloittelijoille sopivia painopakkalaitteita sekä tilava vapaapainoalue. Lisäksi löytyy venyttelynurkkaus, joka on sijoitettu tarkoituksella hieman rauhallisempaan paikkaan.

Turkulainen Tomi Ruuskanen ja salolainen Anni Nikkanen ovat testaamassa uutta salia. Kaksikon ensivaikutelmat ovat positiiviset.

– Nopealla vilkaisulla löytyy kaikki tarpeellinen, Varsinais-Suomen toisessa Liikussa Kaarinassa treenaava Ruuskanen toteaa.

Kaksikko omistaa jo Liikku-kortit, joten he eivät kilpailuta salolaisia kuntokeskuksia. Pientä viilattavaa upouudesta salista kuitenkin löytyy.

– Järjestys ei ole niin selkeä kuin Kaarinassa, Nikkanen huomauttaa.

– Täällä laitteet on sijoiteltu vähän kaikkialle, Kaarinassa ne ovat paremmassa järjestyksessä, Ruuskanen lisää.

Kuntosaleilla on omat valttikorttinsa kiihkeässä kilpailutilanteessa

Kuntokeskus Liikun avattua ovensa on Salossa nyt seitsemän kaupallista kuntosalitoimijaa. Someroltakin niitä löytyy kaksi, joista toinen aloitti toimintansa maaliskuussa.

– Ihan kohtalaisesti on mennyt. Maaliskuu ei välttämättä ollut paras aika aloittaa, mutta olemme saaneet silti mukavasti asiakkaita, somerolaisen TNSportin yrittäjä ja valmentaja Niklas Niskanen toteaa.

TNSport ei keskity tyypilliseen kuntosalitoimintaan, vaan toiminnalliseen harjoitteluun. Yritys toimii samassa kiinteisössä ja yhteistyössä toisen kaupallisen toimijan, eli FitSomeron kanssa.

– Tarkoituksemme ei ole kilpailla Fitin kanssa. Me keskitymme ryhmäliikuntaan, mutta toki samanlaista toimintaa on Fitilläkin. Meillä on käytössä yhdistelmäkortti, jonka haltija voi käyttää kummankin salin palveluja, Niskanen kertoo.

– Toki on heitäkin, jotka treenavat jonkin aikaa meillä ja siirtyvät sitten Fitille, hän lisää.

On tavanomaista, että syksyllä ihmiset löytävät kuntosaleille kesäkiloja karistamaan. TNSportilla trendi ei ole vielä näkynyt.

– Kun loskakelit tulevat, alkaa kuntosaliharjoittelukin taas maistua. Toki meillä on syyskampanja, jonka avulla asiakkaita hankitaan.

Someron monitoimihalli, ja täten myös kaupungin ylläpitämä Kuntosali Kareliini, on remontissa. Remontin on tarkoitus valmistua syksyllä, jolloin Somerolle aukeaa kolmas kuntosali.

– Kolme kuntosalia on Someron kokoiseen kaupunkiin paljon, mutta uskomme silti menestyvämme, Niskanen luottaa.

Salossa aloitti toissasyksynä toimintansa vain naisille suunnattu Lady’s Club Salo -kuntosali. Osaomistajana yrityksessä toimiva Tinja Eriksson toteaa, että kuntosalibisnes on tuulista, mutta Salossa tilanne on suhteellisen vakaa.

– Uskon, että meidän salillamme kilpailutilanne on Salon paras. Lady’s Clubin fiilis on omanlaisensa, ja me-henki elää vahvana.

Eriksson kertoo, että henkilökunta kuuntelee asiakkaiden toiveita ja parantaa salin viihtyvyyttä niiden mukaisesti.

– Meillä on muun muassa iso oleskelutila ja rentouttavia hierontatuoleja, hän listaa.

Asiakkaat valitsevat pelkästään naisille tarkoitetun salin monista syistä.

– Kaikki eivät halua mennä raavaiden miesten sekaan treenaamaan. Meillä käykin kaikenlaisia naisia, myös ikääntyneitä ja huonokuntoisia, koska kynnys on matala, Eriksson tuumaa.

Hän epäilee, ettei uusi kuntosalitoimija vaikuta kilpailuun negatiivisesti.

– Meillä vaikutus on luultavasti pieni, vaikka joku sinne voi tietty siirtyä.

”Me kilpailemme passiivista elämäntapaa vastaan. Sohva ja telkkari ovat pahimmat vihollisemme.”

Liikuntakeskus Vire sijaitsee vastakkaisella puolella Savipajankatua Liikusta katsottuna. Viren yrittäjä Timo Matila ei ole tilanteesta huolissaan.

– Mikäs siinä, kilpailuahan on aina, hän naurahtaa.

Matila omistaa Viren kiinteistön, ja hän pitää valttikorttina myös sitä, että kiinteistö on alun perinkin rakennettu liikuntakäyttöön.

– Esimerkiksi ilmastointi on optimoitu harjoittelijoita varten, hän mainitsee.

Matilan mukaan on muitakin tekijöitä, joiden avulla Vire erottuu tyypillisestä kuntosalimassasta.

– Hankimme uusia laitteita vuosittain ja onhan meillä höyrysaunakin, jossa on mukava piipahtaa treenin päätteeksi.

Viren toiminta piristyy aina syksyn tullen.

– Tosin kesälläkin oli mukavasti treenaajia, Matila tokaisee.