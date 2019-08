Lindtman: SDP:n eduskuntaryhmä antoi al-Taeelle poikkeuksellisen ohjeistuksen, miten kansanedustajana tulee toimia

SDP:n eduskuntaryhmä on antanut ohjeistuksen kansanedustaja Hussein al-Taeelle siitä, miten tämän tulee jatkossa kansanedustajana käyttäytyä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa.

Lindtmanin mukaan ryhmälle oli tärkeää, että al-Taee on sanoutunut irti vanhoista kirjoituksistaan ja pyytänyt niitä anteeksi.

– Kirjoitukset eivät ole jatkuneet millään tavalla al-Taeen tultua osaksi SDP:n toimintaa, Lindtman sanoi ja lisäsi keskustelun olleen perusteellinen ja tarpeellinen.

SDP:n eduskuntaryhmä keskusteli al-Taeen tilanteesta tänään kesäkokouksessaan. Aiemmin ryhmän oli määrä kuulla al-Taeeta vasta syysistuntokauden alussa syyskuun alkupuolella.

Al-Taee ei aiemmassa selvityksessään ollut eduskuntaryhmälle rehellinen.

– Ohjeistus annettiin hänelle nimenomaan tästä syystä, että hän ei aiemmin ollut rehellinen, sanoi Lindtman.

Al-Taee lupasi noudattaa ohjeistusta. Tällaisen ohjeistuksen antaminen ei ole Lindtmanin mukaan mitenkään tavallista.

– En ole elämässäni aikaisemmin saanut tällaista ohjeistusta, eikä niitä ole montaa annettu. Se kokemus oli riittävä ravistelu tulevaisuutta ajatellen, al-Taee vastasi, kun häneltä kysyttiin, oliko ohjeistus riittävä seuraus hänen mielestään.

Al-Taee arvioi selviänsä tästä parhaiten sillä, että hän jatkaa työtään.

– Moni kollega sanoi keskustelun jälkeen, että pää pystyyn ja yhteistyöllä eteenpäin. Moni halasi. Liikutuin. Se että ihmiset olivat niin empaattisia, lisäsi sitä tuskan määrää, jota olin heille aikaisemmin aiheuttanut.

Al-Taeen mukaan moni myös puhui suunsa puhtaaksi, mitä oli asioista ajatellut.

Poliisi ei ole vielä päättänyt, aloittaako esitutkintaa

Al-Taee on ollut esillä vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia. Kirjoituksissa hän puhui epäkorrektisti muun muassa sunnimuslimeista, homoista, somaleista ja juutalaisista. Hän on pyytänyt kirjoituksiaan anteeksi.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on toukokuussa pyytänyt poliisia selvittämään, onko al-Taeen Facebook-kirjoituksista syytä aloittaa esitutkinta. Päätöstä esitutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty.

– Antaa viranomaisten tehdä rauhassa työnsä, kommentoi Lindtman mahdollista esitutkintaa.

Al-Taee joutui keväällä ensin sairaalahoitoon ja sen jälkeen pitkälle sairauslomalle masennuksen takia.

– Kyllä minua edelleen painaa se virhe, minkä tein. Minun ei olisi pitänyt salata. Olisi pitänyt sanoa, että nämä ovat minun tekstejäni, mutta en tunnista itseäni niistä. Jos voisin palata taakse päin, sanoisin noin. Minun olisi pitänyt avoimesti kertoa, että tämä on minun taustani, hän kertoi STT:lle sairauslomalta palatessaan.

Al-Taee kertoi olleensa taannoin aivan häkeltynyt, kun vanhat kirjoitukset pulpahtivat julkisuuteen.

– Ajattelin, että se Hussein ei ole enää olemassa, joka joskus nuo kirjoitti. En osannut istua alas ja ajatella, hän perusteli tuolloin asian salaamista.

”Ei ole luurankoja”

Al-Taeelta kysyttiin nyt, tuleeko vielä jotain uutta ilmi hänen menneisyydestään. Hän sanoi, että jokaisesta löytyy jotakin, kun elämä pilkotaan palasiksi ja järjestellään uudestaan erilaisin sanakääntein.

– Minulla ei ole mitään pelkoja siitä, että tuolla olisi nyt jotakin, joka omatoimisesti vaikeuttaisi työtäni. Ei ole luurankoja, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö tuolla olisi ihmisiä, jotka mielellään nyt jotakin keksisivät ja kirjoittaisivat. Teot puhukoot puolestaan.

STT

Kuvat: