Lipsanen yrittää saada loikkansa liitoon – keskikesän harjoitusjakso hupeni nilkan kuntoutukseen ja vahvistamiseen

Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen yrittää korjata vaisun alkukautensa korkeampaan lentoon kotikentällään Kimpisellä, kun Lappeenrannan Kalevan kisoissa hypätään kolmiloikan Suomen mestaruudesta sunnuntaina.

Samalla Lipsanen, 23, haluaisi kirkastaa kokemuksensa kotikentällään, jossa hän ei ole vielä kokenut suuria elämyksiä.

– Minulla ei ole Kimpiseltä mitään huippumuistoja, mutta toivottavasti se nyt muuttuu, Lipsanen mietti lauantain karsintaa ja sunnuntain SM-finaalia torstaina.

Lipsanen hyppäsi viime kesänä toistaiseksi parhaan Kimpisen tuloksensa 16,40. Kuluvalla kaudella hän on päässyt parhaimmillaan 16,57 metriin.

Hän on karkeasti ottaen puolen metrin päässä tavoitetasostaan.

– Alkukausi ei ole mennyt suunnitelmien mukaan, kun on ollut terveysmurheita. En ole kyennyt nilkkavaivan takia tekemään ollenkaan kovia lajitreenejä, Lipsanen kertoi.

– Sen takia hyppy ei ole ihan siinä kunnossa kuin pitäisi.

Napakka paikka loikata

Lipsanen piti juhannuksen jälkeen neljän viikon kilpailutauon. Harjoitusjakso ei kuitenkaan onnistunut suunnitellusti. Aika meni jalan hoivaamiseen.

– Yritin vain laittaa paikkoja kuntoon. Jalassa ei pitäisi olla mitään rikki, mutta nilkassa on jäykkyyksiä, jotka eivät sinne kuulu. Jalkaa yritettiin sitten vahvistaa harjoitusjakson aikana.

Kimpisen hyppypaikka on luonnollisesti Lipsaselle tuttu, mutta hän antoi ymmärtää, ettei se ole ihan huoleton paikka loikkia.

– Hyppypaikka on aika napakka. Pikkaisen kulunut mondo-alusta, jossa pitää olla hereillä, Lipsanen muotoili arvionsa.

– Tuttu paikka tuo tietenkin oman lisänsä kilpailuun, samoin se, että paikalla on paljon tuttuja seuraamassa kisoja.

Lipsasen kesällä 2017 hyppäämä Suomen ennätys on 17,14. Viime talvena hän hyppäsi hallikisojen Suomen ennätykseksi lukemat 16,98, jolla hän selvitti myös Dohan MM-kisojen tulosrajan.

Lipsanen on kolminkertainen Kalevan kisojen mestari.

