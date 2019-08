Loukkaantumisista kärsivä Jokerit hankki Matias Myttysen

Jääkiekon KHL:ssä pelaava Jokerit on hankkinut keskushyökkääjä Matias Myttysen, 29, yhden kauden sopimuksella.

Myttynen on pelannut kahdella edelliskaudella KHL:ssä Kunlun Red Starin, Vitjaz Podolskin ja Dinamo Riian riveissä. Myttynen on kerännyt KHL:ssä 74 ottelussa tehopisteet 13+7=20.

– Hyökkäysosastomme on kärsinyt loukkaantumisista, ja hänellä on näin heti hyvä mahdollisuus näyttää osaamistaan, Jokereiden puheenjohtaja ja GM Jari Kurri sanoi helsinkiläisseuran tiedotteessa.

Suomen jääkiekkoliigassa Myttynen on edustanut kasvattajaseuransa Ilveksen lisäksi JYPiä ja KalPaa. Hän on pelannut ulkomailla myös kazakstanilaisessa Kazzinc-Torpedossa ja ruotsalaisessa Västeråsissa.

Jokerit tiedotti, että hyökkääjistä Veli-Matti Savinainen on peleistä sivussa syys-lokakuun vaihteeseen ja Mika Niemi neljä viikkoa. Lisäksi Ahti Oksasen tilannetta seurataan päivä kerrallaan.

STT

