Loukkaantuneita sähköpotkulautailijoita tulee Helsingissä päivystykseen joka päivä – ”Enemmän on ollut kuin polkupyöräilijöitä”

Helsingin kantakaupungin päivystyksestä vastaavaan Haartmanin sairaalaan on tullut kesän aikana jo yli 150 ihmistä sähköpotkulautailusta johtuvien vammojen takia, päivystyksestä kerrotaan STT:lle.

150 tapausta on kirjattu ylös, mutta sairaalan mukaan kaikkia tapauksia ei ole kirjattu, joten määrä on todennäköisesti suurempi.

Sairaalan mukaan sähköpotkulautailijoita on tullut kesällä päivystykseen enemmän kuin polkupyöräilijöitä. Vakavammat vammat ohjataan Töölön sairaalaan. Sieltä kerrotaan, että hoitoon on tullut kesän aikana 35 loukkaantunutta sähköpotkulautailijaa. Töölön sairaalan mukaan vakavampien vammojen osalta polkupyöräilijöitä on huomattavasti enemmän.

STT

Kuvat: