Lounais-Suomeen luvassa voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta

Hajanainen, kuuroluontoinen sadealue kulkee parhaillaan Suomen yli pohjoista kohti, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Kostea ilmamassa on tulossa maan lounaisosaan, jonne on odotettavissa voimakkaita sadekuuroja. Rankkasadevaroituksia ei kuitenkaan ole annettu.

Odotettavissa on, että iltapäivän aikana pilvisyys voi lounaassa rakoilla, ja ukkoset saavat voimaa auringon lämmöstä. Maan lounaisosaan on siis luvassa ukkosia iltapäivän ja illankin aikana.

Ukkospuuskien todennäköisyys muilla alueilla, kuten Uusimaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä, on 20 prosentin tuntumassa.

STT