LP Viestin kaksi viimeistä hankintaa: jenkkisentteri ja ranskalaishakkuri

Hallitsevan Suomen mestarin LP Viestin ensi kauden joukkue on periaatteessa valmis.

Joukkueeseen liittyy yhdysvaltalainen keskitorjuja Kayla Haneline ja ranskalainen hakkuri Fanta Fofana. Kummankin sopimus kattaa ensi kauden, mutta Fofanan sopimuksessa on 10 päivän testijakso, joka on parhaillaan käynnissä.

25-vuotias ja 188-senttinen Haneline pelasi viime kauden LP Kangasalassa ja hänet valittiin Mestaruusliigan tähdistöön. Toinen tähdistöön valittu LP Kangasalan pelaaja, virolainen Nette Peit, siirtyi LP Viestiin jo alkukesänä.

23-vuotias ja 183-senttinen Fofana on pelannut viimeiset neljä kautta Ranskan pääsarjassa Nantesissa ja Quimperissa. Viime kaudella hänen joukkuekavereinaan olivat suomalaiset Saana Koljonen ja Salla Karhu.

LP Viesti pelaa kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa perjantaina Salohallissa 1-sarjajoukkue Raision Urheilijoita vastaan. LP Viestin kausi Mestaruusliigassa alkaa syyskuun lopussa. Mestarien liigan lohkovaihe alkaa marraskuussa.