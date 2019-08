Luvassa kohtalaisen paljon hunajaa

Suomen Mehiläishoitajain Liiton mukaan luvassa on keskimääräinen hunajasato. Satokausi sai hyvän alun: pesät talvehtivat hyvin ja säät suosivat mehiläisille kevään tärkeimmän pajun kukintaa. Satonäkymää heikensi heinäkuun kylmä alkujakso, ja liitto pelkäsi jo sadon jäävän sangen kehnoksi. Heinäkuun lopun lämpöaalto nosti kuitenkin sato-odotukset keskimääräiselle tasolle.

Salossa satoa on haitannut etenkin vadelman kukintaa haitannut kuivuus ja alkukesän koleus.

– Heinäkuun lopun ansiosta hunajaa rupesi kuitenkin tulemaan tavallista myöhemmin. Näytti jo huonolta, mutta nyt sadonkorjuu on käynnissä. Joskus voi tulla hunajaa elokuun loppuun asti mainittavia määriä, kertoo Mehiläishoitajain Salon seudun yhdistyksen puheenjohtaja Timo Virtanen Halikosta.

Maan keskimääräinen sato per pesä on noin 40 kiloa. Virtanen arvelee, että Varsinais-Suomessa päästään lähes aina maan keskiarvon yläpuolelle, ja näin tänäkin vuonna. Alueelliset erot ovat kuitenkin laajalla Salon seudulla suuret.

– Oikein kuivana ja kuumana kesänä tulee aina jotain, mutta jos on koko ajan kylmää ja sateista, ei tule juuri mitään. Ei tule mettä, Virtanen sanoo.

Tänä satokautena ainakaan Virtasen korviin ei ole kantautunut tietoja, että karhuista olisi ollut vaivaa mehiläistarhoille.

Virtasen mukaan suurin osa Salon seudun mehiläistarhaajista ovat harrastajia, jotka myyvät enemmän tai vähemmän hunajaansa tukkuihin. Jotkut tuottajat myyvät suoraan itse asiakkaille, kauppoihin tai kauppaavat hunajaansa toreilla ja markkinoilla. Virtasen mukaan kaupoissa myytävässä kotimaisessa hunajapurnukassa on aina koodi, joka kertoo, mistä hunaja on kotoisin.

– Koodi kertoo alueen, mutta ihan tuottajaan asti koodi ei jäljitä, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan hunajatarhaus työllistää ja tuo tulojakin, mutta se ei ole mehiläistarhauksen tärkein tuotto. Suurin tuotto syntyy siitä, että kotimaisen hunajan tekijät ovat Suomessa tekemässä tärkeää työtä.

– Ulkomaisen hunajan tuottaneet pölyttäjät eivät ole Suomessa pölyttämässä mitään. Pölytykselle on laskettu jonkinlainen arvo, ja se on 5–10 kertaa suurempi kuin hunajasadon arvo. Ilman kotimaista hunajaa ei olisi kotimaisia pölyttäjiäkään, ja se on mehiläistarhauksen suurin arvo Suomen maa- ja kansantalouden kannalta, Virtanen sanoo.

Suomessa on kolmisen tuhatta tarhuria

MehiläishoitajienLiiton mukaan Suomessa on70 000 tarhamehiläispesää. Liitossa on 2 800 jäsentä,kaikkiaan tarhureita on kolmisen tuhatta.

Mehiläishoitajain Salon seudun yhdistyksessä on noin 50 jäsentä, tarhureita ja harrastajia on seudulla kuitenkin paljon enemmän.

Suomen tarhureista yli 90 prosenttia on harrastajia, täysammattilaisia on noin sata. Ammattilaisilla on noin puolet pesistä.

Valtiolta tukea saavat mehiläistarhaajat, joilla on yli 15 pesää. Apurahalla pyritään turvaamaan esimerkiksi mehiläisten talvehdintaa.

Liiton mukaan pienillä tuilla katetaan tärkeää maatalouden osa-aluetta, eli tarhamehiläisillä saadaan tasattua pölytystä.

”Mehiläisten maailma on uskomaton ja uskomattoman järjestäytynyt”

Mari Nieminen suhtautuu mehiläisiin eläiminä, ei hyönteisinä.

Salolainen Mari Nieminen on yksi monista Suomen tuhansista mehiläistarhureista, jolle tarhaus on oman työn ohella oleva harrastus. Hänellä on äitinsä Kirsi Laineen kanssa kaksi pesää Vaskiolla. Pesiä on ollut enemmänkin, mutta talvitappiot verottivat pesien määrää rankasti muutama vuosi sitten.

Tänä satokautena pesien asukkaat ovat olleet uutteria: kahdesta pesästä tarhurit saivat lähemmäs sata kiloa hunajaa, joka on kaikki jo myyty.

– Aika hyvin itse asiassa, voi olla satoon oikein tyytyväinen. Tokihan sitä aina haluaisi, että tulisi enemmän, Nieminen sanoo.

Monet harrastajat ja puoliammattilaiset myyvät hunajaansa tukkuun. Niemisen ei tarvitse: kaikki menee kaupaksi. Näin kilohintakin on parempi.

– Myyntilauseeni on: Vapaasti kiteytyvää ja käsittelemätöntä. En lisää mitään, en poista mitään. Puskaradion kautta vakioasiakkaat ostavat hunajaa kiloittain. Joskus olen ollut myymässä myös Salon lähiruokarengas REKO:ssa.

Nieminen esittelee toista pesäänsä, jota kutsuu ”erittäin kiltiksi pesäksi.” Hunajat on kerätty, käynnissä on talviruokinta sokeriliemellä. Paljastuu, että pesät ja niiden asukkaat ovat yksilöitä. Nieminen kertoo, että pihalla on ollut myös yksi oikein vihainen pesä, jonka kanssa piti olla sangen varovainen, eikä sekään aina auttanut: kerran päälle hyökkäsi musta parvi vihaisia mehiläisiä ja pistoja tuli kolme, suojavaatteista huolimatta.

Tänä vuonna pistoja on nolla.

– Mehiläisiä täytyy kohdella hyvin kunnioittavasti, niin ne ovat kilttejä. Jos huitoo, käyttää voimakasta hajuvettä tai muuten vaan toimii äkkinäisesti, ne hermostuvat. Ajattelen ylipäätään mehiläisiä eläiminä, en hyönteisinä, Nieminen kertoo.

Nieminen kuvaa mehiläisten maailmaa sanalla uskomaton.

– Mehiläisten maailma on uskomaton ja uskomattoman järjestäytynyt. Monet ajattelevat mehiläisistä, että ne vain lentelevät paikasta toiseen ja syntyy hunajaa, Nieminen sanoo.

Tarhuri kertoo esimerkkejä pesän tarkasta hierarkiasta ja tehtävänjaosta.

– On siivoojat, toukkien hoitajat, kuningattaren palvelijat, pesänvartijat, tiedustelijat ja sitten ne kuhnurit, joita syötetään ja jotka eivät tee mitään. Kesän lopulla ne työnnetään ulos pesästä eivätkä vartijat päästä niitä takaisin sisälle.

Poikamies-kuhnurit hengailevat teinien tapaan keskenään pesän nurkissa, iltapäivisin sen edustalla ja lähtevät kimpassa parveilemaan, etsimään uutta kuningatarta, jota eivät useimmiten löydä.

– Tiedustelijat lähtevät etsimään hyviä mesiapajia, ja löytäessään niitä ne palaavat pesään ja kertovat ”pyristelytanssilla” muille, miten työläiset löytävät kahden kilometrin päässä olevan apajan, Nieminen sanoo.

Mehiläiset kommunikoivat keskenään monin tavoin: äänin, elekielellä sekä kemiallisilla viesteillä, feromoneilla.

Nieminen lisää, että on tarhauksessakin aika paljon työtä, mutta työ palkitsee.

– Monet luulevat, että tarhuri tulee kesän lopussa ja ottaa hunajan talteen. Olen sanonut kaikille, että tervetuloa kokeilemaan, vaikka vain yhdeksi kaudeksi. Työhön liittyy, ettei voi itse päättää aikatauluja: mehiläisten ehdoilla mennään.

Sekä Mari Nieminen että äitinsä Kirsti Laine ovat aloittaneet harrastuksensa suorittamalla mehiläistarhaajan ammattitutkinnon Mustialassa. Nieminen aloitti mehiläistarhan pidon vuonna 2012.

– Alkuinvestoinnit maksavat jonkin verran, mutta sitten kun hunajaa alkaa tulla, saattaa joku sentti käteen jäädäkin – jos työlleen ei laske hintaa. Toisaalta, ainahan harrastuksesta joutuu maksamaan, Mari Nieminen sanoo.