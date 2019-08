Luvassa tiukka palkkavääntö

Syksyn palkkaneuvotteluihin on ladattu paljon jännitteitä. Hidastuva talous tuo liittokierroksiin lisäpaineita, ja työntekijäjärjestöt hakevat hyvitystä edellisen hallituskauden kilpailukykysopimuksen ratkaisuista. Työnantajaliitot varoittavat liian suurista palkankorotuksista.

Neuvottelut avaa jälleen Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto. Sen ratkaisu on enemmän kuin vain omaa alaa koskeva, sillä suuren vientiliiton linja on näyttänyt suuntaa muille palkkaneuvotteluille.

Edellinen Juha Sipilän (kesk.) hallitus teki paljon töitä Suomen kilpailukyvyn nostamiseksi. Tässä myös onnistuttiin, sillä maltilliset palkkaratkaisut ja kilpailukykysopimus työajan pidennyksineen nostivat Suomen kilpailukykyä verrattuna tärkeimpiin kilpailijamaihin.

Kiky-sopimuksesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista jäi pieniä kiviä, jotka hiertävät työmarkkinajärjestöjen kengissä. Moni työntekijäjärjestö haluaa poistaa kikyyn liittyvän ilmaisen työajan pidennyksen.

Liittokierrosten pöydillä ovat myös palkankorotukset. Työntekijäjärjestöissä tavataan katsoa taaksepäin ja etenkin yritysten takomia hyviä tuloksia, joista palkansaajat haluavat oman osansa.

Työnantajajärjestöissä katsotaan eteenpäin ja selviytymistä hiipuvan talouskasvun olosuhteissa. Kilpailukyvyllä on entistä suurempi merkitys, jos vientinäkymät heikkenevät.

Kierroksen avaa Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto. Teollisuusliiton tavoitteena on saada kaikista sopimuksista palkaton työajan pidennys pois. Palkankorotuksista odotetaan tällä kierroksella kovaa vääntöä. Kaksi vuotta sitten Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus sopivat keskimäärin 3,2 prosentin palkankorotuksesta kahdelle vuodelle.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen talous nojaa työllisyysasteen nostamiseen 75 prosenttiin. Tavoite on vähintäänkin kunnianhimoinen, eikä hidastuva talous tuo tavoitetta yhtään lähemmäksi.

Työllisyyden nostamiseen pohdituista keinoista osa menee kolmikantaisiin työryhmiin, ja työmarkkinajärjestöjen apua tarvitaan muutenkin.

Syksyn kierroksilla mitataan, miten toimivat suhteet Rinteen hallituksella on työmarkkinajärjestöihin.