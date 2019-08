Maahanmuuttovastainen AfD kamppailee ykköspaikasta osavaltiovaaleissa itäisessä Saksassa

Entinen Itä-Saksa on poliittisesti vieläkin eri maata kuin entinen Länsi-Saksa. Mielipidemittauksissa idässä suurimman kannatuksen saa maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue, tosin vain niukasti ennen liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatteja (CDU).

Lännessä ykköstilalla taas on CDU ja AfD vasta neljäntenä reilusti yli 10 prosenttiyksikön päässä. Väliin mahtuvat Saksassa hurjan nousun tehneet vihreät sekä alamäessä olleet sosiaalidemokraatit (SPD).

EU- ja maahanmuuttomyönteisten vihreiden tilanne kuvaa eroja hyvin. Lännessä puolue uhkaa CDU:n ykkösasemaa ja on jo napannut sen esimerkiksi Baden-Württembergin osavaltiossa. Idässä vihreiden kannatus ei ole Brandenburgia ja erikoistapaus Berliiniä lukuun ottamatta lähelläkään kärkisijoja.

Koko liittovaltion tilanne on hyvin sama kuin läntisissä osavaltioissa, koska niiden yhteenlaskettu asukasluku on niin paljon suurempi kuin idässä.

Voimasuhteista idässä saadaan konkreettista näyttöä syyskuun alussa, kun Brandenburgissa ja Saksissa pidetään osavaltiovaalit. Suurimman puolueen asema on AfD:n ulottuvilla molemmissa vaaleissa. Sama pätee Thüringenissä, missä äänestetään lokakuussa.

Yksi eroa selittävä syy on, että idässä AfD:n pääteemat – maahanmuutto ja turvapaikanhakijat – ovat myös kansalaisten huolenaiheiden kärkipäässä. Koko maan mittakaavassa huomattava osa saksalaisista suhtautuu maahanmuuttoon maltillisemmin. Hiljattain julkaistussa kyselytutkimuksessa ainakin puolet vastaajista piti maahanmuuttoa rikkautena ja mahdollisena ratkaisuna Saksan työvoimapulaan.

”Kädet ylös, hei, nopeammin, kiitos”

Keskustelu maahanmuutosta sai Saksassa lisää kierroksia viime kuussa, kun kahdeksanvuotias saksalaispoika kuoli eritrealaisen miehen työnnettyä hänet junan alle Frankfurtissa.

Runsaasti huomiota on myös saanut CDU:n parlamenttiryhmän varajohtajan Carsten Linnemannin lehtihaastattelu. Hänen mukaansa lasten, jotka eivät osaa riittävästi saksaa, ei pitäisi antaa aloittaa peruskoulua muiden mukana. Ajatuksena on, että tällaiset koululaiset hidastavat opetusta muiden kustannuksella.

Linnemannin lausuntoa seurasi vastalauseiden ryöppy, osin myös CDU:n omista joukoista. Monet Saksaan muuttaneet ja sittemmin elämässään hyvin menestyneet muistuttivat Linnemannia omasta taustastaan.

– En osannut sanaakaan saksaa aloittaessani koulun 12-vuotiaana, tviittasiMuhterem Aras, joka toimii nykyisin Baden-Württembergin osavaltioparlamentin puhemiehenä.

Die Zeit -lehdessä toimittajana työskentelevä Alice Bota muisteli sentään osanneensa tuoreena ekaluokkalaisena jotain.

– Kädet ylös, hei, nopeammin, kiitos, hän muisteli sanavarastoaan Twitterissä.

