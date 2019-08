Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna erinomaisesti

Maakotkan pesintätulos oli tänä vuonna erinomainen, kertoo Metsähallitus. Maakotkan pesätarkastuksissa todettiin 161 onnistunutta pesintää, jotka tuottivat 205 rengastusikäistä maakotkan poikasta. Metsähallituksen mukaan pesinnän onnistumiseen vaikutti pesinnän kannalta suotuisat säät keväällä. Tänä vuonna myös kotkan ravintotilanne oli hyvä, sillä kanalintuja ja jäniksiä on ollut viime vuotta enemmän.

Viime vuonna todettiin yhteensä 92 onnistunutta pesintää ja 108 poikasta. Metsähallituksen mukaan pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia ja peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja.

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä. Tänä vuonna löydettiin kahdeksan uutta maakotkareviiriä. Yleisövihjeiden perusteella löytyi kahdeksan uutta pesää joko vanhoilta tai kokonaan uusilta reviireiltä.

Suomessa tunnetaan yhteensä 552 maakotkareviiriä, joista asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450 reviiriä.

