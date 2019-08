Maaseudun eläkeläiset kokevat kaupunkilaisia useammin, ettei rahaa jää välttämättömien menojen jälkeen

Maaseudulla asuvat eläkeläiset kokevat kaupunkilaisia useammin toimeentulovaikeuksia. Asia ilmenee Eläketurvakeskuksen maanantaina julkaisemasta tutkimuksesta.

Maaseudulla kaksi viidestä eläkeläisestä kertoi kyselyssä, ettei rahaa jää välttämättömien menojen jälkeen. Kaupungissa samoin koki joka kolmas eläkeläinen.

Maaseudulla joka viides eläkeläinen on pienituloinen, kaupungissa vain joka kymmenes. Maaseudun eläkeläiset ovatkin kaupunkilaisia tyytymättömämpiä taloudelliseen tilanteeseensa, mutta erot alueellisessa tyytymättömyydessä ja koetussa toimeentulossa ovat pienempiä kuin tuloeroista voisi päätellä.

– Käytännössä maalla tullaan kaupunkeja paremmin toimeen pienillä tuloilla. Taustalla voivat olla suurempi omavaraisuus ja erilaiset kulutustottumukset, ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta toteaa tiedotteessa.

Tutkimusta koetusta toimeentulosta aiemmin vähän

Toimeentulon puutteista huolimatta maaseudulla asuvat eläkeläiset ovat yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin kaupunkilaiset. Tutkijat arvioivat, että maaseudulla on elämäntyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä, joiden voidaan nähdä paikkaavan kaupunkeja heikompaa toimeentuloa.

Maaseudulla esimerkiksi asutaan kaupunkeja yleisemmin omistusasunnoissa. Tutkimuksen toinen artikkeli osoitti omistusasumisen olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen.

– Omistusasunto luo taloudellista turvaa ja elämän ennakoitavuutta, mikä lisää tyytyväisyyttä elämään. Erityisesti näin on, jos asumismenot ovat kohtuulliset ja asunto on suhteellisen hyväkuntoinen, arvioi ekonomisti Kati Ahonen Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Useita artikkeleita sisältävä Eläketurvakeskuksen vertaisarvioitu tutkimus valaisee sitä, miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa. Tähän saakka toimeentuloa on tarkasteltu lähinnä tuloihin perustuvilla mittareilla.

Tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn kyselyyn, johon vastasi 2 909 eläkkeensaajaa. Vastaajat olivat 55-85-vuotiaita.

