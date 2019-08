Maatalouskonekauppa sujuu pääosin hyvin, kertovat paikalliset yritykset

Salon alueella toimii useita maatalouskoneiden myyntiin erikoistuneita yrityksiä. Salon Seudun Sanomat kysyi viideltä paikalliselta toimijalta, miten konekauppa on sujunut tänä vuonna.

Yritysten tilanteissa on havaittavissa eroja. Esimerkiksi työkoneet vaikuttavat menevän kaupaksi. Jotkut toimijat taas ovat huomanneet, että raskaskonekauppa sujuu varsin rauhallisesti tai tuntuu jopa vaikealta. Raskaskoneet ovat maatiloille suuria investointeja, joiden tekemistä voidaan lykätä viimeiseen asti.

Seppo Kuisma Seppo Kuisma Oy:stä kertoo, että tämä vuosi on ollut kaupankäynnin kannalta positiivinen yllätys. Asiakkaita on Salon seudun lisäksi aina Hangosta Kilpisjärvelle asti.

– Kauppa on käynyt pikkaisen vilkkaammin kuin viime vuonna, hän sanoo.

Viime vuonna kauppa sujui verkkaisemmin, sillä kuivuus kuritti peltoja ja pienensi satoja. Tänä vuonna satonäkymä vaikuttaa yleisesti ottaen paremmalta.

Kuisma keskustelee maatalou-desta mielellään asiakkaidensa kanssa. Nyt hän kertoo aistivansa alalla optimistista asennetta.

– Ruokaa tarvitaan jatkossakin, ja sitä on jonkun tuotettava, hän kiteyttää.

Seppo Kuisma Oy:n valikoiman keskeisimmät tuotteet ovat erilaiset perävaunut. Nyt on käynnissä kaikkein kuumin hetki viljavaunujen myynnissä, ja tovin kuluttua alkaa metsäkoneiden kysynnän kovin sesonki.

Vaikka maatalouskonealalla on Salossakin useita toimijoita, Kuisma uskoo erottuvansa edukseen tarjoamalla asiakkailleen erikoisempiakin laitteita. Esimerkiksi monitoimivaunu, jota voi hyödyntää sekä maantiehiekoituksessa että maansiirrossa, on yksi tällainen laite.

Myös Yrjö Tenkanen Oy:ssä kauppa on sujunut tänä vuonna mukavasti, joskaan yhtiön asiakkaat eivät ole pääosin salolaisia. Asiakkaista suuri osa on muualta Varsinais-Suomesta.

– Viljelijöiden sijaan tuotteemme menevät esimerkiksi urakoitsijoille tai karjan omistajille, Pauli Tenkanen sanoo.

Yhtiö myy pääosin perävaunuja, mutta myös muita koneita. Suosittuja tuotteita ovat esimerkiksi traktorilavetit ja paalivaunut.

SSO Maatalouden Kone- ja varaosakaupassa leikkuupuimurikauppaa on käyty viime vuotta verkkaisemmin. Sen sijaan traktorikauppa on ollut viime vuotta vilkkaampaa.

– Myös yksi ajosilppuri on myyty, mikä on tällä seudulla aika harvinaista. Se on ollut yksittäinen voitto meille, myyntipäällikkö Janne Norva kertoo.

Maatalouskonekauppaa käydään Salon ja Nummelan talousalueilla. Vaihtokonekauppaa sen sijaan käydään valtakunnallisesti.

AGCO Suomi Oy Salon kauppa on sujunut melko rauhallisesti ja lähes Mauri Kuisman odotusten mukaisesti.

– Aika sama tahti kuin viime vuonna, hän sanoo.

Merkittävä ero näkyy siinä, että viime vuonna asiakkaina oli enemmän urakoitsijoita, nyt enemmistö on maanviljelijöitä.

– Maanviljelijöillä on painetta lisätä konekantaa ja hankkia isompia koneita, kun viljelypinta-alat ja tilakoot kasvavat, Kuisma pohtii.

Kuisma on havainnut, että moni maanviljelijä pyrkii tekemään säästöjä koneiden huollossa. Se ei kuitenkaan kannata, sillä huoltamatta jättäminen voi johtaa vielä suurempiin kustannuksiin myöhemmin, jos koneelle tapahtuu jotain.

– Se on kaksiteräinen miekka. Monesti huoltamisessa säästäminen kostautuu.

Hankkija Oy:ssä työkonekauppa sujuu hyvin, mutta raskaskoneiden suhteen kauppa on hiljaisempaa.

– Itse olen tyytyväinen, konemyyjä Aleksi Takku pohtii tilannetta.

Hän arvioi, että raskaskoneiden myynti on hidasta myös muilla yrityksillä.

Kaupankäynnin kannalta vilkkain aika on syksy, jolloin tehdään runsaasti ennakkokauppoja kevääksi.

– Viime vuonna äkeitä myytiin paljon ja kylvökoneita vähemmän. Nyt kylvökoneita on mennyt suhteessa enemmän, Takku kertoo.

Vaikeaksi raskaskonekaupan tekee se, että maanviljelijöiden kynnys ostaa uusi kone voi olla hyvinkin korkea.

Koneiden hinnat ovat hurjat, minkä vuoksi koneiden ostoa lykätään. Tästä kuitenkin seuraa se, että vanha kone käytetään aivan loppuun saakka, jolloin sillä ei enää ole vaihtokonekaupan kannalta arvoa. Silloin hyppäys aivan uuteen koneeseen on vielä suurempi.

– Siinä vaiheessa merkkiuskollisimmatkin tilat voivat vaihtaa toiseen merkkiin, jos itselle tuttu merkki on hyvin kallis.