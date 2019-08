Magnifique! Ranskalainen keksijä viiletti Englannin kanaalin yli lentolaudalla

Ranskalainen keksijä ylitti Englannin kanaalin suihkumoottoritoimisella lentolaudallaan.

Hurjapäinen Franky Zapata onnistui toisella yrittämällään. Viimekuinen matka jäi vajaaksi, sillä laitteen tankkaus epäonnistui kesken lennon.

Zapata nousi ilmaan Sangattessa Hauts-de-Francen pohjoisrannikolla ja laskeutui lopulta Doveriin Englannin etelärannikolla.

Zapata suunnitteli, että 35 kilometrin matkaan menee noin 20 minuuttia, kun keskinopeus on 140 kilometriä tunnissa. Lentokorkeus oli 15-20 metriä merenpinnasta.

Sisuuntui edellisestä yrityksestä

Heinäkuun 25. päivän yrityksessään Zapata tuiskahti keskelle taajaan liikennöityä laivareittiä.

Uskalikon tiimi korjasi lentolaitetta hiki hatussa sen jälkeen, kun laite rikkoutui edellisellä yrityksellä.

– Yleensä koelennämme useita viikkoja ennen suuria tapahtumia, Zapata sanoi.

Tällä kertaa tukialus oli suurempi, minkä lisäksi siinä oli suurempi laskeutumisalusta. Ranskan merivoimien alukset pitivät aluetta silmällä ongelmien varalta. Kolme helikopteria saattoi Zapataa.

– Tankkaaminen on ehdottomasti vaikein osuus, Zapata arvioi.

Viranomaiset antoivat Zapatan taustajoukkojen aluksen pysytellä Ranskan aluevesillä, kun viimeksi se kiellettiin turvallisuussyistä.

40-vuotias Zapata on entinen vesijetteilyn mestari. Hän on kehittänyt lentolaitettaan vuosien ajan.

Viime kuussa keksijä esiintyi Ranskan kansallispäivän paraatin vetonaulana.

STT

Kuvat: