Mäkelä-Nummela ampui Suomelle olympiapaikan Tokioon – Hollolan maailmancupista kakkossija

Satu Mäkelä-Nummela on ottanut Suomelle olympiapaikan naisten trap-ammuntaan. Mäkelä-Nummela sijoittui Hollolan maailmancupin trap-kisassa toiseksi, edelle ylsi vain Australian Penny Smith. Myös Smith sai olympiapaikan.

Mäkelä-Nummela jäi Smithistä kuuden ampujan ja 50 laukauksen finaalissa viiden osuman päähän. Tokion paikka varmistui jo aiemmin, kun Mäkelä-Nummelan ja Smithin tavoin finaalista paikkaa jahdannut Venäjän Darja Semjanova jäi Mäkelän taakse finaalin kolmannessa osiossa.

Suomella on nyt kaksi paikkaa Tokion kisojen ampumaurheiluun. Aiemmin paikan on ottanut Lari Pesonen miesten skeetistä.

STT

