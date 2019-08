Marjayrittäjän ihmiskauppasyytteitä puidaan Vaasan hovioikeudessa

Syytteitä thaimaalaisiin marjanpoimijoihin kohdistuneesta ihmiskaupasta ryhdytään käsittelemään tänään Vaasan hovioikeudessa. Syytteiden mukaan keskisuomalainen marja-alan yrittäjä värväsi thaimaalaisia pakkotyöhön vuonna 2016. Poimijat joutuivat yöpymään ahtaissa ja epäsiisteissä tiloissa ja tekemään töitä 12-15 tuntia päivässä.

Käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna yrittäjän ehdolliseen vankeuteen ja liiketoimintakieltoon sekä maksamaan poimijoille yhteensä yli 200 000 euron korvaukset. Sekä tuomittu että syyttäjä ovat valittaneet tuomiosta.

Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että poimijat työskentelivät pääasiassa maksaakseen matkakuluista aiheutunutta velkaa, jota yrittäjä peri suoraan marjarahoista. Lisäksi heidän passinsa ja matkustusasiakirjansa oli otettu pois. Poimijat nukkuivat majoitustiloiksi muunnetuissa linja-autoissa, joissa asui 18-20 miestä ja naista samassa tilassa.

Poliisi tavoitti tuoreeltaan noin 180 Thaimaasta tullutta marjanpoimijaa, joista nelisenkymmentä halusi poliisin selvittävän työnsä epäkohtia. Oikeuteen asti tapaus päätyi 26 poimijan osalta.

Oikeus tekee katselmuksen paikan päällä

Hovioikeuskäsittely alkaa iltapäivällä katselmuksella paikan päällä Hankasalmella. Oikeuden on määrä tehdä havaintoja toimitiloista – tai siitä, mitä niistä on jäljellä.

Ensimmäinen varsinainen istuntopäivä on huomenna. Jutulle on hovioikeudessa varattu kaikkiaan parikymmentä käsittelypäivää, viimeiset niistä lokakuun puolella.

Tuomittu kiistää syyllistyneensä rikokseen ja vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeudelle toimitetussa valituksessa hän katsoo, että isommat marja-alan yritykset eivät ole järjestäneet Suomeen kutsumilleen poimijoille niinkään hyviä ansiomahdollisuuksia kuin hän. Lisäksi tuomittu kiistää, että poimijoita Thaimaassa rekrytoineet henkilöt olisivat toimineet hänen lukuunsa.

Syyttäjä puolestaan katsoo, että käräjäoikeuden langettama tuomio on liian lievä. Syyttäjän mukaan yrittäjä tulee tuomita vähintään kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen.

STT

Kuvat: