Martta Karhi – voikukan pukija, silkkipukujen taitaja

Martta Karhin ensimmäiset omatekoiset nuket olivat voikukkia, joille hän leikkasi paperista vaatteet. 4-vuotiaan Martan halu pukea oli suunnaton, mutta materiaaleja ei vuonna 1944 evakkolapsella ollut.

Seitsemänlapsisen perheen äiti ompeli Martalle mollamaijan, mutta oikean, kuttaperkkanuken tyttö osti 9-vuotiaana. Hän tienasi rahat kitkemällä Kinkomaan keuhkotautiparantolan porkkanapenkkejä. Raha riitti muuhunkin. Isosisko otti permanentin, ja pikkusisko sanoi, että mulle kans! Lisäksi hän osti skottiruudullista villakangasta vekkihameeksi.

– Valitsin erilaista kuin muilla. Minulla oli vihreä-kelta-punaruudullista, muilla oli sini-kelta-punaruudullista. Äiti neuvoi, miten vekit tehdään, että ne svengaavat. Ylhäältä vekin leveys oli 3 senttiä, helmasta 2,5 senttiä.

Tärkeät mitat ovat iskostuneet eläkkeellä olevan muotialan yrittäjän mieleen. Tilaustöihin keskittynyt atelier Martta Karhi aloitti toimintansa vuonna 1962. Lähes 40 vuotta kestäneen yrittäjäuran jälkeen hän sulki liikkeen vuonna 2000 ja alkoi viettää enemmän aikaa Petun saarella Särkisalossa.

Kuparilaatassalukee Mestarityötä, Martta Karhi. Tunnustus työstä on kodin ulkoseinässä ja sisällä kunniapaikalla on pukuompelijamestarin mestarikirja. Pienteollisuuden keskusliiton myöntämässä mestarikirjassa kiteytyvät työkokemus, koulutus ja tutkinnot.

Määrätietoisesta elämäntyöstä kertovat leikekirjat ja lehtiartikkelit. Muotinäytöskuvissa Martta Karhin suunnittelemia ja hänen itsensä tai ompelijoiden ompelemia pukuja esittelevät luottomannekiinit Anneli Kangas-Cederberg , Leena Sarvi ja Maria Melin.

Martta Karhin pukuihin pukeutui televisiokuuluttajia ja Linnan itsenäisyyspäiväjuhlien juontajia. Edelleen hän katsoo kutsuja uteliaana.

Naistenlehtien ja sanomalehtien lisäksi suomalaisesta yrittäjästä kirjoitti myös lentomatkustajille ympäri maailma suunnattu Blue Wings.

– Mahtava juttu. Kannessa ja monella sivulla, Karhi kääntää hellästi leikekirjojen sivuja.

Lehtikuvissa atelierin vaatteissa esiintyvät mannekiinien lisäksi monet asiakkaat kuten Kreikan konsulin tytär Harriet Keinonen .

– Hän toi minulle asiakkaita, sillä kaikki halusivat olla yhtä kauniita, Karhi huokaa.

Martta Karhi ompeli tilauksesta niin matkapuvustoja kuin uniikkeja iltapukuja. Pieninä sarjoina tehtiin arkisempia vaateita kuten vekkihameita ja paitapuseroita, joilla oli jatkuva kysyntä.

Asiakkaan ja ompelijan välille syntyi luottamuksellinen suhde. Monista tuli elämänikäisiä ystäviä, joita on käynyt vierailulla myös Petun kodissa.

Kiihkeimpinä vuosina kiire oli jatkuva. Yrityksensä lisäksi Karhi huolehti perheen asioista, sillä tukkuliikkeen omistanut aviomies oli paljon matkoilla. Lopulta liitto päättyi eroon.

1980-luvulle tultaessa vaatteiden teettäminen alkoi käydä kalliiksi verrattuna valmisvaateteollisuuden kasvavaan tarjontaan. Murroksen saumaan Martta Karhi keksi silkin. Hän ryhtyi ostamaan kalliita sveitsiläisiä ja italialaisia silkkejä ja keskittyi työstämään niitä.

– Kun valutan silkkiä, se on ihana tunne. Silkki putoaa kuin vesi ja myötäilee kauniisti vartaloa. 10 kiloa häviää.

Metri kangasta saattoi maksaa useita tuhansia markkoja, mutta milloinkaan häntä ei kauhistanut leikata niitä. Piti vain miettiä ennen kuin tarttui saksiin.

Jäljellä on kapeita rullia valuvia, valossa väreillä leikitteleviä silkkejä. Työtasolla on ompelukone ja saumuri. Yhdestä kankaasta saisi pitkät housut, toisesta puseron. Hän saattaisi ommella itselleen, mutta ei enää toisille.

Karhi ojentaa ruskeaa silkkiä käden kosketeltavaksi.

– Siinä on musiikki, se on seksikäs, hieno laatu.

Hän on pukeutunut silkkijakkuun, jonka alla on t-paita. Kokonaisuus on tyylikäs, sen viimeistelevät helminauha ja helmikorvakorut. Jalassa ovat villasukat, jotka ovat ehdottomasti mukavimmat jalkineet kymmenien korkokenkävuosien jälkeen.

Kertakäyttövaatteet ja tekokuidut saavat Martta Karhin tuhahtamaan. Hän ostaa vaatteita niukasti ja niistäkin suurimman osan toreilta Espanjasta, jossa hän viettää sydäntalvet.

– Toreilla on viimeisin muoti, hän esittelee viime syksyn löytöä, A-linjaista, omannäköistä, lyhyttä jakkua turkissomistein.

Kesällä 1988 Martta ja hänen poikansa Petri Karhi ajelivat kohti Ulkoluotoa ystävättären mökille. Pengersillat ja kaislikot ihastuttivat molempia niin, että viikon sisällä tonttikaupat kiinteistövälittäjän kanssa oli tehty.

– Eri puolilla Pettua oli tontteja myytävänä, mutta me tykättiin tästä kallioisesta, jossa on näkösuoja. Tontti jakautuu peikkometsään, keskimetsään ja rantaosuuteen, usein Petussa käyvä, Helsingissä asuva Petri Karhi kertoo.

Sankasta metsästä raivatulle mökille rakennettiin ensin pieni mökki saunoineen. Myöhemmin mökkiä on laajennettu ja komealta terassilta on upea näköala Petunselälle.

Kotiutuminen Pettuun on ollut helppoa.

– Upeata porukkaa. Olemme saaneet paljon ystäviä ja perusjengillä pidetään kutsuja.

– Äiti onnistuu saamaan ystäviä missä tahansa. Minä vastustin aluksi muuttoa, mutta olen yllättynyt, miten välittäviä ja huolehtivia saarelaiset ovat.

Martta Karhista ei ole tullut saarelaisten muotikonsulttia, vaikka hänen uransa tunnetaan. Yhden pyynnön naiset ovat esittäneet: ”Etkö voisi kutsua ja kertoa vaan näistä.” Näistä eli leikekirjojen kiehtovista tositarinoista.

Etukäteen oli vaikea kuvitella, millaista saaressa lossin takana on talvella, mutta nyt sekin tiedetään. Marraskuussa ennen Espanjaan lähtöä tuli pala takassa ja kynttilöissä.

– Rakastan syysmyrskyjä!

Martta Karhi istuu mielipaikalla isojen ikkunoiden edessä.

– Kerran ja toisen olen kiittänyt kädet ristissä, että olen saanut tällaisen lahjan ja saanut tehdä työtä, josta tykkään. Moni joutuu tekemään työtä, jossa ei viihdy. Isänikin, mutta kun hän tuli töistä, meni puutarhaan tai metsään ja otti maalausvälineet, hän oli onnellinen.

Karhi on ollut ahne elämälle.

– Olen halunnut paljon ja olen harrastanut paljon. Minulla on lentolupakirja, hän yllättää.

Karhi kertoo olleensa huvilentelijä. Lentoklubi Marttaan kuului hänen lisäkseen 12 kundia, jotka lensivät pienellä Cessnalla. 1970-luvun alussa oli tehtävä suuri ratkaisu ostaako lentokoneen vai liikehuoneiston.

– Järki voitti.

Petri Karhillakin on muisto näiltä ajoilta.

– En ole ikinä pelännyt niin paljon. Tiesin, että jos äiti ei tule kotiin, hän on kuollut.

Lähes 40 vuoden ura muotialalla

Martta Karhi

Syntyi 1940 Kiuruvedellä evakkomatkalla. Perhe palasi takaisin Karjalaan 1943 ja palasi evakkona 1944 Kuortaneelle.

Kävi ammattikoulun ompelulinjan, työskenteli kolme vuotta ompelimo Cinderellessa ja perusti atelier Martta Karhin vuonna 1962 Espooseen kodin yhteyteen. Myöhemmin yritys toimi Helsingissä Pursimiehenkadulle ja Senaatintorin laidalla.

Ura lähti nousuun vuonna 1980, jolloin hän keskittyi ompelemaan pelkästään silkistä.

Vuonna 2000 yritys loppui ja yrittäjä jäi eläkkeelle.

Vuodesta 1988 mökki Petun saaressa Särkisalossa, vuodesta 2000 vakituinen särkisalolainen.