Mätkyjen ensimmäinen eräpäivä on monilla palkansaajilla tänään

Jäännösveron eli mätkyjen ensimmäisen erän viimeinen maksupäivä on monilla palkansaajilla tänään. Mätkyjä erääntyy tänään 224 000 veronmaksajalla yhteensä 89 miljoonaa euroa.

Osalla palkansaajista ensimmäinen eräpäivä on vasta 2. syyskuuta. Maksueriä on kaksi, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän. Toiset eräpäivät ovat loka- tai marraskuussa.

Eräpäivä tulee tänä vuonna vastaan edellisvuosia aikaisemmin, sillä aiemmin mätkyt on pitänyt maksaa vasta joulu- ja helmikuussa.

Mätkyjä joutuvat maksamaan ne, jotka ovat maksaneet vuoden aikana liian vähän veroja. Mätkyjen maksamiseen tarvittavat tiedot näkee OmaVero-palvelusta ja verotuspäätöksestä.

STT

Kuvat: