Media: Gran Canariaa murjoo maastopalo, tuhat ihmistä evakuoitu

Tuhat ihmistä on evakuoitu Gran Canarialla riehuvien maastopalojen takia, kertoo muun muassa Sky News. Tulta vastaan taistelee tällä hetkellä noin 200 palomiestä. Maasto palaa Artenara-vuorella noin 32 kilometrin päässä saaren pääkaupungista Las Palmasista.

Ainakin yksi turistien suosima leirintäpaikka on evakuoitu.

The Sunin mukaan palo on levinnyt 900 hehtaarin alueelle.

Paloa sammutetaan helikopterien ja lentokoneiden avulla.

Viranomaisten mukaan palo uhkaa levitä useisiin kaupunkeihin ja Tamadaba-nimiseen luonnonpuistoon. Palo sai alkunsa jo lauantaina, jolloin se saatiin myös hallintaan. Tuli kuitenkin leimahti uudelleen sunnuntaina aamulla.

Silminnäkijä Carla Rodriguez kuvailee tuhoaluetta yhdeksi raskaimmista asioista, joita hän on elämässään nähnyt.

Savu näkyy jopa naapurisaari Teneriffalle asti.

Paloon liittyen on pidätetty 55-vuotias mies. Palon epäillään saaneen alkunsa metallin juottamisesta.

Punaisen Ristin mukaan kukaan ei ole saanut palossa vammoja, mutta ihmiset ovat huolissaan omaisuutensa puolesta. Sun-lehden mukaan kahta palomiestä on hoidettu sairaalassa palovammojen takia.

