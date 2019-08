Media: Saksassa tshetsheenimiehen murhasta epäillyllä mahdollinen kytkös Venäjän tiedustelupalveluihin

Saksassa viikko sitten tapahtuneesta tshetsheenimiehen ampumisesta epäillyllä miehellä voi olla kytkös Venäjän tiedustelupalveluihin, kertovat mediat. Tieto perustuu saksalaislehti Der Spiegelin, kansalaisjournalistisivusto Bellingcatin ja venäläismedia Insiderin yhteisiin selvityksiin.

Selvityksen perusteella epäilty ampuja matkusti Saksaan aidolla passilla, jossa käytetty nimi ei kuitenkaan esiinny missään Venäjän kattavista kansalaistietokannoista. Bellingcat kertoo, että vain Venäjän valtion agentti voi hankkia aidon passin tekaistulla henkilöllisyydellä.

Kytköksistä tiedustelupalveluihin kertoo sivuston mukaan myös se, että passin on myöntänyt sama sisäministeriön alainen yksikkö, joka on myöntänyt myös aiemmin tunnistettujen sotilastiedustelupalvelu GRU:n agenttien matkustusasiakirjat.

Salamurhaaja iski peruukki päässä

Saksasta turvapaikkaa hakenut Georgian tshetsheeni Zelimhan Hangoshvili ammuttiin viime viikon perjantaina keskellä päivää tämän ollessa lounaalla.

Surmansa saanut oli tunnettu Venäjän valtion vihollisena jo vuosien takaa, sillä hän taisteli vapaaehtoisena Venäjää vastaan toisessa Tshetshenian sodassa vuosina 1999-2002 ja tuki tshetsheeniseparatisteja myöhemminkin. Hän oli selvinnyt hengissä kahdesta aiemmasta salamurhayrityksestä.

Peruukilla naamioitunut ampuja pakeni paikalta sähköpyörällä joitakin satoja metrejä ja heitti sitten pyörän, peruukin ja murha-aseen jokeen. Silminnäkijöiden tekemän ilmoituksen vuoksi Saksan poliisi otti kuitenkin miehen nopeasti kiinni.

Epäilty on tiettävästi Venäjän kansalainen, joka on kiistänyt syyllisyytensä. Hänen tiedetään matkustaneen Venäjältä Saksaan Ranskan kautta.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa surmaan.

https://www.spiegel.de/plus/berlin-mordete-russlands-geheimdienst-am-helllichten-tag-mitten-in-der-stadt-a-00000000-0002-0001-0000-000165695576

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/08/30/suspected-assassin-in-the-berlin-killing-used-fake-identity-documents/

https://theins.ru/politika/173004

STT

