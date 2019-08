Seksuaalirikoksista syytetty amerikkalainen liikemies Jeffrey Epstein on tehnyt itsemurhan vankisellissään, viranomaiset kertovat yhdysvaltalaismedian mukaan. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Hänen ruumiinsa löydettiin tänä aamuna.

Epstein oli keskiviikkona oikeuden kuultavana. Häntä on epäilty alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

https://www.nytimes.com/2019/08/10/nyregion/jeffrey-epstein-suicide.html

STT

