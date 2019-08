Mediakonserni Keskisuomalainen kasvatti tulostaan selvästi, nosti arviotaan koko vuoden tuloskunnosta

Mediakonserni Keskisuomalaisen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 7,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi reippaasti vuoden takaisesta, jolloin vastaava lukema oli 4,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi yli kolmanneksen ja oli reilut 112 miljoonaa euroa.

Lukemien kasvu oli pääosin seurausta yritysostoista. Keskisuomalainen osti huhtikuussa Kaakon viestinnän sekä ESV-Paikallismediat. Kaupassa Keskisuomalaiselle siirtyi muun muassa kuusi sanomalehteä ja tukku paikallislehtiä. Joulukuussa konserni hankki omistukseensa Suomen Suoramainonnan.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi toteaa yhtiön pystyneen yritysostojen myötä tehostamaan toimintaansa. Kannattavuus ei kuitenkaan vielä ole yhtiön tavoitteiden mukainen.

– Toimintaympäristö on mediayhtiön näkökulmasta ollut edelleen haastava. Suomen talouden lievästi heikkenevä näkymä osaltaan lisää painetta tehostaa ja virtaviivaistaa toimintaamme, jotta pystymme säilyttämään tulostasomme riittävällä tasolla. Yhtiössä on meneillään useita tehostamiseen tähtääviä hankkeita, joiden uskomme kompensoivan mahdollisesti heikkenevää yleistä talouskehitystä, Kangaskorpi toteaa yhtiön tiedotteessa.

Keskisuomalainen nosti arviotaan kuluvan vuoden tuloksesta. Yritysostojen myötä konsernin liikevaihto ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto paranevat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Aiemmin konserni arvioi liikevaihdon kasvavan yrityskauppojen vuoksi selvästi, mutta liikevoiton arvioitiin vain paranevan.

Keskisuomalainen on STT:n vähemmistöomistaja.

STT

Kuvat: