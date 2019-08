EU etsii yhteistä ehdokasta Kansainvälisen valuuttarahaston johtoon perjantain äänestyksessä – Media-analyysien mukaan Suomen Pankin Olli Rehn on vahvoilla

Euroopan unionin valtiovarainministerit äänestävät perjantaina Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n johtajaehdokkaasta, kertovat muun muassa uutistoimisto Bloomberg ja Financial Times. Medioiden mukaan äänestys järjestetään sähköpostitse perjantaina aamupäivällä Suomen aikaa.

EU-maat eivät päässeet yhteisymmärrykseen Euroopan yhteisestä johtajaehdokkaasta neuvotteluteitse, kertoi uutistoimisto AFP aiemmin torstaina. Ranskan valtiovarainministeriön mukaan jotkut nimet keräävät enemmän kannatusta kuin toiset, mutta toistaiseksi ei ole täyttä yhteisymmärrystä yhdestä nimestä Euroopan ehdokkaaksi.

STT yritti tavoitella valtiovarainministeri Mika Lintilää (kesk.), mutta ministerin avustaja viestitti STT:lle, että prosessin tässä vaiheessa Lintilä ei kommentoi asiaa.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on vahva ehdokas IMF:n uudeksi pääjohtajaksi. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) esikunnasta vahvistettiin viime viikolla STT:lle, että Suomi ajaa IMF:n pääjohtajaksi Rehniä ja että Rehn on suostunut ehdokkaaksi.

– Minua on kysytty ehdolle IMF:n pääjohtajan tehtävään. Harkinnan jälkeen olen vastannut olevani valmis ehdokkaaksi. Se on vaativa, mutta kovin mielekäs ja motivoiva tehtävä, Rehn sanoi HS:lle.

Kansainvälinen valuuttarahasto tarvitsee uuden pääjohtajan, koska tehtävää hoitanut ranskalainen Christine Lagarde valittiin Euroopan keskuspankin uudeksi pääjohtajaksi.

FT: Rehn kolmen kärkinimen joukossa

Financial Times kertoi alkuviikosta, että Rehn on yksi kolmesta eurooppalaisesta kärkiehdokkaasta. Muut kärkiehdokkaat ovat lehden mukaan hollantilainen Jeroen Dijsselbloem ja bulgarialainen Kristalina Georgieva.

Aiemmin pöydällä olleista nimistä portugalilainen Mario Centeno ja espanjalainen Nadia Calvino olisivat Financial Timesin mukaan pudonneet harkinnasta.

IMF:n johtoon on perinteisesti valittu eurooppalainen. Jos EU:n jäsenmaat eivät kuitenkaan pääse yksimielisyyteen ehdokkaastaan, voi Euroopan ulkopuolisilla mailla olla mahdollisuus tarttua tilaisuuteen.

Virallisesti pääjohtajan nimittää IMF:n johtokunta. Ehdokasasettelu päättyy 6. syyskuuta, ja johtajavalinta on tarkoitus tehdä viimeistään 4. lokakuuta.

IMF:n johdossa on ollut pohjoismaalainen edellisen kerran yli puoli vuosisataa sitten. Ruotsalaiset Ivar Rooth ja Per Jacobsson johtivat valuuttarahastoa peräjälkeen vuosina 1951-1963.

Kansainvälinen valuuttarahasto tarkkailee 189 jäsenmaansa taloutta ja ylläpitää kansainvälisen finanssijärjestelmän vakautta. IMF esimerkiksi lainoittaa talousongelmiin ajautuneita jäsenmaita.

STT

