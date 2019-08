Mercedes päästi Bottaksen pinteestä – Ura jatkuu formula 1:n mahtitallissa myös ensi kaudella

Valtteri Bottaksen ura formula 1:n MM-sarjassa jatkuu Mercedes-tallin palveluksessa kuten viime viikkoina vahvistuneet huhut enteilivät. Talli julkisti torstaina twitterissä Bottaksen vuoden mittaisen jatkosopimuksen. Mercedes sopi nastolalaisen kanssa vuoden jatkopestit myös loppukesästä 2017 ja 2018.

Keskiviikkona 30 vuotta täyttänyt Bottas on ajanut F1-urallaan 131 kilpailua vuodesta 2013. Hän ajoi Williamsilla 2013-2016, ja Mercedeksellä hän kilpailee nyt kolmatta kauttaan.

Bottas on saavuttanut urallaan viisi osakilpailuvoittoa, 39 palkintopallisijoitusta, kymmenen paalupaikkaa ja 12 kertaa kilpailun nopeimman kierroksen.

Bottas on koonnut F1:n MM-sarjassa kaikkien aikojen yhdeksänneksi suurimman pistesaaliin. Kaikkien aikojen tilaston kärjessä ovat Lewis Hamilton (3 268), Sebastian Vettel (2 901), Fernando Alonso (1 899), Kimi Räikkönen (1 842), Nico Rosberg (1 594,5), Michael Schumacher (1 566). Bottaksella on 1 151 pistettä.

Bottaksen paras sijoitus MM-sarjan kokonaispisteissä on kolmas sija ensimmäisellä Mercedes-kaudella 2017. Viime vuonna hän oli viides, ja kuluvan kauden MM-sarjassa hän on toisena.

Williams-palveluksen kohokohdaksi jäi MM-sajan nelossija kaudella 2014.

STT