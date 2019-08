Mercedes-pomo Wolff: Päätöstä Bottaksen jatkosta ei tehdä yhden huonon kisan perusteella

Mercedeksen F1-tallin päällikkö Toto Wolff sanoi Unkarin gp:n jälkeen, ettei tallin ensi kauden kuskipäätöstä tehdä yhden kisan perusteella. Wolffin mielestä nyt ei ole oikea aika puhua julkisuudessa Valtteri Bottaksen jatkosta tallissa.

Wolff kertoi aiemmin viikonloppuna, että Mercedes tekee valinnan ensi kauden toisesta kuskistaan Bottaksen ja tallin ranskalaisen varakuljettajan Esteban Oconin välillä. Bottaksella oli Unkarissa kovat näyttöpaineet ja hän nappasi aika-ajoissa kakkosruudun päihittäen tallitoverinsa Lewis Hamiltonin.

Kisa meni kuitenkin pieleen heti alussa, kun Bottas rikkoi etusiipensä osumassa Charles Leclercin kanssa ja putosi viimeiseksi. Hän tuli ruutulipulle kahdeksantena.

Wolff sanoi olevansa pahoillaan Bottaksen puolesta, sillä tämä oli erittäin lähellä paalupaikkaa ja uskoi taistelevansa kisassa voitosta.

– Emme halua, että tämä on kiinni yhdestä huonosta päivästä. Meidän täytyy katsoa kaikkea dataa ja punnita tekijöitä jotka puhuvat hänen puolestaan ja jotka puhuvat häntä vastaan, Wolff sanoi Sky Sportsille.

– En halua keskustelua siitä pysyykö hän meillä vai ei, se ei ole oikein. Hänen panoksensa tallille on ollut hieno ja haluamme keskustella tästä suljettujen ovien takana.

Wolff näkee päätöksen osittain valintana nuoruuden ja kokemuksen välillä. Bottas täyttää elokuun lopussa 30 vuotta ja Ocon syyskuussa 23 vuotta.

– (Täytyy miettiä) mikä on hyöty siitä, että on nuori kuljettaja tiimissä, hyvine ja huonoine puolineen? Mikä on hyöty siitä, että Valtteri on tiimissä, hyvine ja huonoine puolineen?

Bottas voitti alkukaudella Australian ja Azerbaidzhanin gp:t ja johti MM-sarjaa, mutta on nyt jäänyt jo 62 pisteen päähän tallitoveristaan Hamiltonista. Aika-ajovertailu on tallitoverien kesken tasan 6-6.

F1:ssä alkoi sunnuntaina neljän viikon kesätauko, jonka aikana Mercedeksen uskotaan tekevän ratkaisunsa.

STT

