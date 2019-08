Meri-Halikon koululaisilta puuttuu suojaava piennar

Meri-Halikon koululaisten koulutie on kaunis mutta kapea – ja vilkkaasti liikennöity, mihin lossille kiirehtijät tuovat lisänsä.

– Ihmisille tulee aina kiire kiihdyttää lossille, vaikka ohittelu kapealla tiellä ei auta minuuttiakaan, toteaa ekaluokkalaisen Hilma Mattilan isä Veli Tiainen.

Ongelma on ikiaikainen, ja sitä ollaan pohdittu vuosikausia sekä Angelniemen että Vartsalan kyläyhdistyksissä.

– Olemme kyllästyneitä siihen, että kyläteillämme ajetaan niin kovaa. Näkyvyys mutkateillä on huono ja pientareet olemattomia, sanoo Paula Achrén Angelniemen kyläyhdistyksestä.

– Pientareet ovat paitsi olemattomia, ne ovat osin myös murentuneet pois, lisää Susanna Raimi Vartsalan kyläyhdistyksestä.

Raimi lisää, ettei Vartsalan ja Kokkilan koulun välisellä tieosuudella ole ainuttakaan pysäkkiä eikä ohituspaikkoja: lapset odottelevat kyytejä tienristeyksissä, pientareen valkoviivan päällä.

Tänä vuonna pelkän päivittelyn sijaan kyläyhdistykset päättivät tehdä osansa pienten koululaistensa työmatkaliikenteen turvaamiseksi. Yhdistykset keräsivät alueen yrityksiltä varat oman liikenneturvallisuuskampanjansa toteuttamiseen.

Tempauksen tuloksia pystytettiin keskiviikkona Angelniemen ja Vartsalan tienvarsille muistuttamaan autoilijoita pienistä koululaisista. Koululaisia liikenteessä – aja hitaasti -kylttejä saatiin tuen avulla teetettyä kymmenen.

– Kyläyhdistyksille jäi vain niiden kiinnittämisen vaiva, iloitsee Paula Achrén.

Achrénin mukaan kylttien kiinnittämiseen haettiin asiaankuuluva lupa ely-keskukselta. Kylissä ely-keskukselta toivottaisiin asennusluvan lisäksi toki vähän muutakin.

– Olemme pyytäneet ely-keskukselta katuvaloja, nythän niitä on vain kylien keskustoissa. Ja toivomme, että jossain vaiheessa mietittäisiin alueelle kevyen liikenteen väyliä. Seutua markkinoidaan hienona pyöräilyreittikohteena, mutta pientareet ovat oikeasti älyttömän kapeat, Achrén sanoo.

Tänä vuonna Meri-Halikon koulussa opintaipaleensa aloittaa kymmenen uutta ekaluokkalaista.

– Se on vähän vähemmän kuin viime vuonna, siinä suhteessa trendi on sama kuin muuallakin Salossa. Mutta koulussa on yhä paljon oppilaita ja alueena näemme tämän kasvavana helmenä, Achrén sanoo.

– Salo on vain vartin päässä, on merenrantaa, koulu ja päiväkoti. Meistä tämä on mahtavan vetovoimainen asuinalue, lisää Susanna Raimi.

Koulussa on noin 80 oppilasta. Koulumatkalaisia on siten joka syksy paljon liikkeellä elokuusta alkaen, jolloin mökkiliikennekin on alueella vilkasta.

Koulun pihalla on kolme tulevaan työpaikkaansa tutustuvaa tyttöä ja heidän vanhempaansa: Veera Laine , Hilma Mattila ja Taimi Saario .

Tytöistä Veera ja Hilma kiistävät, että koulun alku jännittäisi, Taimia vähän, koska kaikki on uutta. Kaikki kolme ovat kuitenkin innoissaan aloittamassa koulutietään, sillä uuden oppiminen ja kavereidenkin näkeminen on hauskaa.

Kaikki kolme ovat myös tutustuneet koulutiehensä, joka Veeralla on alle kilometri, Hilmalla ja Taimilla yli viisi kilometriä. Hilma kulkee koulukyydillä liki ovelta ovelle, Taimi alkuosan kävellen, pyörällä tai äidin kyydillä ja loput koulukyydillä.

Taimin äiti Jaana Saario kehuu kyläkoulua.

– Koulussa on hyvä me-henki, jota pidetään yllä yli luokkarajojen. Koko koulu tekee yhdessä, Saario sanoo.

Myös Achrén ja Raimi kehuvat kyläkouluaan vuolaasti: tunnelma on kodikas, oma kyläkoulu on kaikkiaan mahtava.

Lyhin koulutie ei aina ole turvallisin

Koululaisten vanhempien ja kyläyhdistysten lisäksi turvallisen koulutien puolesta kampanjoivat maanlaajuiset Autoliitto osastoineen ja Liikenneturva.

Autoliiton Salon osasto ry:n vapaaehtoiset ovat jälleen torstaina aamutuimaan osaltaan turvaamassa Salossa ja Somerolla pienten koululaisten ensimmäistä koulumatkaa.

Autoliitto muistuttaa autoilijoita olemaan erityiseen tarkkaavaisia liikenteessä koulun alkajaispäivänä ja myös sen jälkeisinä viikkoina.

Liikenneturva muistuttaa vanhempia esimerkin voimasta. On laitonta ja erityisen vastuutonta kävellä päin punaisia varsinkin silloin, jos vieressä on pieniä koululaisia.

Molemmat organisaatiot suosittelevat vanhempia kävelemään koulumatkan yhdessä ekaluokkalaisen kanssa ennalta ja suunnittelemaan tälle turvallisin reitti.

– On hyvä muistaa, ettei lyhin mahdollinen reitti ole aina se turvallisin. Usein kannattaa suosia esimerkiksi alikulkuja tienylitysten sijaan, vaikka matkasta siten tulisikin hieman pidempi, neuvoo Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo Liikenneturvan tiedotteessa.