Merkel toivoo sopimusta Britannian EU-erosta kuukauden sisällä

Saksan liittokansleri Angela Merkel toivoo, että Britannia ja EU pääsisivät 30 päivän kuluessa sopuun Britannian EU-erosta. Merkel kehotti kaikkia osapuolia työskentelemään sovun eteen.

Merkel kommentoi asiaa keskiviikkona Berliinissä ennen tapaamista Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa. Johnson on uhannut Britannian jättävän EU:n ilman sopimusta lokakuun lopussa, jos sopimukseen ei päästä.

Lisäksi Johnsonin hallinto aikoo lopettaa EU-kansalaisten vapaan liikkuvuuden Britanniaan heti, kun EU-ero toteutuu. Tämä sotkisi Britannian rajojen lisäksi yli kahden miljoonan Britanniassa asuvan EU-kansalaisen elämän.

Toistaiseksi mikään ei viittaa siihen, että sopimukseen päästäisiin. Johnson korosti myös Merkelin kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa, ettei Britannia voi hyväksyä edeltäjänsä Theresa Mayn EU:n kanssa neuvottelemaa erosopimusta.

EU on ollut järkähtämätön siitä, että sopimusta ei enää avata. Merkel tarjosi nytkin Guardianin mukaan ratkaisuksi muutosta sopimuksen yhteydessä tehtyyn poliittiseen julistukseen Britannian ja EU:n tulevista suhteista. Julistuksella ei kuitenkaan ole juridisesti mitään virkaa.

Johnson haluaa avata backstop-lausekkeen

Erityisesti Johnsonia hiertää sopimuksen niin sanottu backstop-lauseke, jonka tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä vielä brexitin jälkeenkin. Kovan rajan muodostumisen Irlannin saarelle on pelätty vaarantavan Pohjois-Irlannin rauhan.

Johnson on väittänyt backstop-suunnitelmaa epädemokraattiseksi ja todennut, ettei se tule menemään läpi brittiparlamentissa.

Merkelin tapaamisen jälkeen Johnson suuntaa Ranskaan, jossa hän jatkaa torstaina taivuttelukiertuettaan tapaamalla presidentti Emmanuel Macronin. Myös Macron ilmoitti jo keskiviikkona, etteivät Johnsonin vaatimukset sopimuksen muuttamisesta tule kyseeseen,

Johnson on myös sopinut tapaavansa lähiaikoina pääministeri Antti Rinteen (sd.).

