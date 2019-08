Mikki rikki ja kolmas kulta kaulaan – ponnaripäinen Liipola kutsuttiin suoraan ringistä dopingtestiin

Lippalakkipäinen mies hiipii tuoreen Suomen mestarin Henri Liipolan perässä media-alueella. Mies taputtaa Liipolaa olalle ja sanoo:

– Onnittelut mestaruudesta. Seuraavaksi on dopingtesti.

Koska sinut testattiin edellisen kerran?

– Siitä on aikaa. Testaajat tulivat käymään meillä kotona (Tampereella), Liipola muisteli.

Liipola piti Lappeenrannassa sen mitä keskiviikkona menomatkalla Salkkarin haastattelussa lupasi. Kolmas peräkkäinen SM-kulta tuli kohtalaisella tuloksella 73,29.

– En olisi vielä eilen uskonut. Karsinnassa oli pakka niin sekaisin.

Liipolan voittoheitto tuli kolmannella kierroksella. Taakse jäi Kankaanpään seudun Leiskun Aaron Kangas vain 12 sentin erolla.

Liipola ei välttämättä ole Kankaan perheessä kovassa huudossa, sillä samaan aikaan moukaripaikan vieressä käydyn kuulafinaalin voitti Aaronin isoveli Arttu . Harvinainen tuplakulta jäi todella lähelle.

– On ne vielä mun kavereita. Rentoja tyyppejä, itsekin suorastaan letkeä Liipola naurahti.

Liipola itse taisi tehdä historiaa, sillä hän on tiettävästi ensimmäinen miesten moukarin Suomen mestari, joka heitti kultaa hiusponnari päässä.

– En ole jaksanut käydä parturissa, kuului selitys.

Ja tuskin kukaan muu on Kalevan kisojen finaalissa hajoittanut sektorin ulkopuolella olevaa tehostemikkiä. Kyseessä ei kuitenkaan ollut koskelaisen hiljainen kritiikki Yleä kohtaan.

– Hyvä, että välillä osuu rekvisiittoihin. Yleisö tykkää, kun tapahtuu jotain odottamatonta, Liipola kuittasi.

Liipola on heittänyt tällä kaudella 73,88. Se ei vielä riitä Dohan MM-kisoihin, mutta paljoa ei tarvitsisi parantaa.

– Seiskanelonenkin saattaisi riittää. En aio ottaa mitään stressiä siitä, koska siinä ei ole mitään järkeä.

Varaa yli 75 metrin kuulemma on, jos vain heiton loppuvaiheen pitkäaikainen tekniikkavirhe saadaan oikaistua.

Vaikka miesten moukari ei mediassa otsikoihin juuri nouse, oli eilinen finaali yksi kansainvälisesti kovatasoisimmista näissä Kalevan kisoissa. Sijalle viisi piti heittää 70,96.

Suomella on maailmantilaston sadan parhaan joukossa viisi heittäjää. Vain Yhdysvalloilla (11), Valko-Venäjällä (9) ja Britannialla (7) on enemmän.

Ongelma on se, että kärjen taso on jäänyt 72–74 metriin. Liipola on sijalla 48 ja Kangas sijalla 46. 75-metrisellä irtoaisi paikka 30 parhaan joukossa ja lähes satavarma kisalippu MM-Dohaan.