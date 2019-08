Ministeri Kiuru kiirehtii sitovaa hoitajamitoitusta lakiin vuoden loppuun mennessä

Hallituksen esitys sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautiseen hoivaan annetaan eduskunnalle syysistuntokauden aikana, linjaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Kiuru korostaa, että mitoitus on tärkeää saada ripeästi ja yhdellä kertaa kirjattua lakiin, jotta yhteinen tahtotila käy kaikille selväksi.

– Hoitajamitoitus ja sen säätäminen lakiin ei vemputtamalla parane. Se on tehtävä kertalaakista, Kiuru kommentoi Savonlinnassa.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) pitää täysin selvänä, että sitova mitoitus saadaan kirjattua lakiin tämän vuoden aikana. Kiuru odottaa saavansa syyskuun lopussa asiantuntija-arvion siitä, miten sitovasta mitoituksesta seuraava työntekijöiden tarve ratkaistaan.

On arvioitu, että mitoituksen toteuttaminen vaatii yli 4 000 uutta hoitajaa. Kiuru uskoo, että osa työvoiman tarpeesta voidaan kattaa muuttamalla osa-aikaisia työsuhteita kokoaikaisiksi.

Asiantuntija-arvio valaisee myös sitä, kuinka pitkä siirtymäajasta tulee, eli mihin mennessä uusi mitoitus lopullisesti toteutuu. Sillä välin hallitus aikoo varata ensi vuoden budjettiin rahaa niin, että nykyinen suositus 0,5:n mitoituksesta toteutuisi joka puolella.

Kiuru toivoo lisää rahaa tulevaisuusinvestoinneista

Sitovan hoitajamitoituksen on pelätty vievän hoitajia pois kotihoidon palveluista. Kiuru korostaa, että hallitusohjelmassa on varauduttu tähän kehittämällä kotihoitoa ja varaamalla siihen riittävästi rahaa.

– Todella toivon, että me pystyisimme aloittamaan myös kotihoidon kehittämisen heti osana tätä kokonaista lähestymistapaa vanhustenhuollon palvelujen parantamiseen, Kiuru sanoi.

Budjettiriihen keskusteluista hän ennakoi sujuvia, koska hallitusohjelmakirjaukset hoivasta näyttäisivät olevan toteutumassa hyvin pysyvien menojen osalta.

– Yhä toivomme, että myös tulevaisuusinvestointien puolella saataisiin rahoitusta ikääntyvien ohjelman tekemiseen poikkihallinnollisesti, Kiuru huomautti.

