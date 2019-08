Moottoripyöräilijä kuoli kahden auton ja moottoripyörän kolarissa Kehä I:llä Helsingissä – henkilöauton kuljettaja ajoi vastaantulevien kaistaa

Moottoripyöräilijä kuoli kahden auton ja moottoripyörän kolarissa Kehä I:llä Helsingissä myöhään maanantaina illalla, kertoo Helsingin pelastuslaitos.

Päivystävän palomestarin Markku Holopaisen mukaan onnettomuudessa oli osallisena yhteensä kolme ihmistä. Henkilöautojen kuljettajat on kuljetettu pelastuslaitoksen mukaan sairaalaan.

Poliisin mukaan onnettomuus sattui, kun henkilöauton kuljettaja ajoi vastaantulevien kaistaa idän suuntaan.

Onnettomuuspaikka on Pakilan liittymän kohdalla. Itään päin menevä liikenne on suljettu ja poliisi ohjaa liikennettä kiertoreittiä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle hieman kello kymmenen jälkeen. Holopainen arvioi, että sulku voi kestää noin tunnin.

Tiellä on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

STT