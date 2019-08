Moukarimies Seppänen sai pontta MM-kisahaaveille, heitti kesän parhaansa

Moukarinheittäjä Tuomas Seppänen sai torstaina uskoa siihen, että hän voi yltää vielä Dohan MM-kisoihin. Noormarkun Nopsaa edustava Seppänen voitti Porissa moukarikisan kesän parhaallaan 73,61.

Tulos on Seppäsen paras kolmeen vuoteen. Kesältä 2016 on peräisin myös hänen ennätyksensä 76,20.

Dohan MM-kisojen rajatulos rankingin kautta on tällä erää 75,32. Seppänen tavoittelee sitä parempaa heittoa ensi viikolla Somerolla käytävässä kilpailussa.

– Uskon, että sellainen 75,50 riittäisi. Ei se mahdotonta ole. Kunto on nousussa, Seppänen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Porissa hän kisasi kevennettyään fysiikkaharjoittelua, koska loukkasi selkänsä pari viikkoa sitten Helsingissä.

Yleisurheilijoilla on aikaa tehdä MM-kisoihin vievä tulos 6. syyskuuta asti.

STT

