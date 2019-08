MT: Komissaariehdokas Urpilainen varoittaa Suomea velkaantumisesta

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen (sd.) varoittaa hallitusta velkaantumisesta. Hän muistuttaa Maaseudun Tulevaisuus -lehden haastattelussa, että Suomen velkataso on nyt huomattavasti korkeampi kuin kymmenen vuotta sitten.

– Jos ajaudumme uuteen eurokriisiin tai tulee yllättävä talousshokki, Suomen tilanne on haastavampi kuin kymmenen vuotta sitten.

Urpilainen toimi itse valtiovarainministerinä 2011-2014 keskellä eurokriisiä.

Hänestä pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen linjaukset, joiden mukaan tehdään tulevaisuusinvestointeja ja parannetaan ihmisten perusturvaa, ovat oikeita. Häntä huolestuttaa kuitenkin talouden pitkä trendi.

– Talous on kasvanut viimeiset neljä vuotta, ja samalla koko ajan on eletty velaksi ja tehty alijäämää.

STT

