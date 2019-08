Muista aina liikenteessä – SM-esikisa toi kaivattua säpinää Halikon kirkonkylään

”Seis! Katso karttaa!”

Lautamiehenkadun reunalla seisova Angelniemen Ankkurin ratavalvoja Heikki Toivio on tomerana. SM-sprinttisuunnistuksen esikisan aamupäivän lähtö on täydessä tohinassa ja hapoilla hönkiviä suunnistajia lappaa tasaiseen tahtiin Notkokujalta kohti Lautamiehenkatua. Seuraava rasti on puistossa suoraan edessä, mutta autotien yli ei voi juosta. On kierrettävä liikennesääntöjä noudattaen suojatien kautta – niitä löytyy noin 50 metrin päästä sekä vasemmalta että oikealta ja kummassakin on liikenteenohjaus.

Toivio kajauttaa ”Seis!” eri voimakkuudella noin minuutin välein. Osa suunnistajista jää hölmistyneenä seisomaan Toivion eteen keskelle tietä, suurin osa huomaa erheensä nopeammin. Osa pyytää jopa anteeksi, mutta yksi suunnistaja juoksee läpi.

– Laita sinne vaan, että hylätty, kohtaloonsa tyytynyt suunnistaja tokaisee ja jatkaa hölkkää kohti Halikon koulukeskuksessa olevaa maalialuetta.

Aamupäivällä radalla mestarina toimi Ankkurin tanskalainen Anders Hougaard Boesen. Rata kulki koulukeskuksesta kohti Toijalanmäkeä, lähinnä omakotitaloalueella. Lähellä maalia, koulukeskuksen lähipuistikossa riitti säpinää, kun rasteja oli pienen alueen sisällä puolisen tusinaa.

Iltapäivällä rata lähti koulukeskuksesta kohti Halikon virastotaloa. Nyt säpinä keskittyi Vaskiontien alikulkutunneliin ja kerrostalojen sisäpihoille laitettuihin rasteihin. Sisäpihoille ja aidan reunoille oli kerääntynyt mukavasti kiinnostuneita halikkolaisia seuraamaan, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu ja miksi tuo suunnistaja ei hoksaa kerrostalon ja aidan välistä kulkevaa polkua.

Iltapäivän radan mestarina toimi Ankkurin sprinttispesialisti Tuomo Mäkelä. Hän sai maalialueella kehut 18 vuoden takaiselta maailmanmestarilta, Paimion Rastin Pasi Ikoselta.

– Siisti rata. Huomaa, että ”Mäksä” on Suomen johtava asiantuntija. Tämä rata kävisi hyvin esimerkiksi (arvokisojen) katsastusradasta, Ikonen huohotti.

Maastossa paremmin viihtyvälle Ikoselle Halikon sprintti oli vuoden ensimmäinen.

– Aamupäivällä tuli hylsy. Nyt tavoitteena oli hyväksytty suoritus, hän naurahti.

Miesten sarjan voiton vei MSParman Akseli Ruohola viiden sekunnin erolla ennen Tampereen Pyrinnön Severi Kymäläistä, joka oli puolestaan iltapäivän radan nopein. Kymäläinen kiri Ruoholaa kiinni iltapäivällä 27 sekuntia, mutta kiri jäi kesken.

Naisissa ylivoimainen voittaja oli Lynxin Aino Mänkärlä, joka oli kummankin radan nopein. Mänkärlä jätti SK Pohjantähden arvokisakävijää Sofia Haajasta yhteisajoissa 59 sekuntia.

Positiivisen palautteen, kompaktin kisakeskuksen ja ihan jo pelkästään seesteisyyden rikkovan säpinän vuoksi Ankkurin ja muiden salolaisseurojen on syytä harkita vakavasti jatkossakin sprinttisuunnistuskisojen järjestämistä. Pitää toki muistaa, että Ankkurin laadukas järjestelyorganisaatio on jo nyt kovilla vuosittaisten vakiomaastokilpailujen, Ankkurirastien ja Halikko-viestin, kanssa.

Mutta ensi vuoden syyskuussa Salossa käydään siis SM-sprintit. Tuolloin kilpailukeskus on Urheilupuistossa ja todennäköisesti mukavasti korkeuseroa sisältävät radat kulkevat Mököisten mäessä ja Pahkavuorella. Tapahtumaan on odotettavissa neljä kertaa enemmän osallistujia kuin esikisaan eli noin 1 800 suunnistajaa.

Myös säpinästä on odotettavissa nelinkertaista.