Muslimien suuri pyhiinvaellus huipentuu monipäiväiseen juhlaan

Muslimien vuotuinen hajj-pyhiinvaellus Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Mekkaan huipentuu tänään alkavaan monipäiväiseen Id al-Adhaan. Juhla on vuoden toisiksi pyhin juhla, heti id al-Fitrin jälkeen. Id al-Fitriä vietetään ramadanin eli paastokuukauden päättymisen kunniaksi.

Sunnuntaina alkavan id al-Adhan ajankohta määräytyy muslimien käyttämän kuukalenterin mukaan.

Juhla alkaa ensimmäisenä päivänään aamunkoiton aikaan yhteisellä rukouksella. Yksi juhlan pääpiirteistä on eläinten teurastus.

Yhteensä 2,5 miljoonan pyhiinvaeltajan uskottiin tekevän pyhiinvaelluksen tänä vuonna. Virallisten tilastojen mukaan noin 96 miljoonaa pyhiinvaeltajaa on osallistunut pyhiinvaellukseen viimeisten 50 vuoden aikana.

Hajj alkoi perjantaina. Se on yksi islamin uskon peruspilareista. Jokaisen muslimin tulisi tehdä pyhiinvaellus Mekkaan vähintään kerran elämänsä aikana, jos hänen terveydentilansa sallii ja hänellä on mahdollisuus tehdä matka.

Pyhiinvaelluksen yhteydessä pyhiinvaeltajat muun muassa kiertävät Mekassa Kaaban ympäri seitsemän kertaa. Kaaban ympärille on rakennettu Masjid al-Haramin moskeija. Kuutiomainen Kaaba on muslimien pyhin paikka ja islaminuskon toiminnan keskipiste, jota kohti myös rukoukset esitetään.

Hajjin aikana pyhiinvaeltajat myös kiipeävät Ararat-vuorelle rukoilemaan. Pyhiinvaeltajien laskeutuessa vuorelta he keräävät maasta pikkukiviä seremoniallista ”paholaisen kivitystä” varten.

Id al-Adha alkaa tästä seremoniasta.

STT

