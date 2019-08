Muurlassa järjestetetyllä e-urheiluleirillä yhdistyivät Fortnite ja sulkapallo

Incoachin ja Teamplayn yhteistyössä järjestämällä e-urheiluleirillä tarjoiltiin leiriläisille tasapuolinen paketti Fortnite-harjoittelua ja ulkoilua. Muurlan opistolla järjestetty kolmipäiväinen leiri päättyi perjantaina. Sille osallistui yhteensä 17 nuorta pelaajaa. Osallistujien syntymävuodet vaihtelivat välillä 2005–2010.

Myös leirin osallistujien tavoitteet pelaamisen suhteen vaihtelivat. Osa pelaa Fortnitea omaksi ilokseen, mutta osaa taas kiinnostaa pelaamisen striimaus Youtubeen tai kilpatasolla pelaaminen.

Kilpauraa kohti treenaaminen voi tuntua aikaiselta, mutta e-urheilun maailmassa jo 15–16-vuotisena voi alkaa pelata rahaa vastaan.

– Fortnitessä maailman parhaimmat pelaajat ovat noin 16-vuotiaita tai nuorempia, Incoachin Christian Joutsenvuori kertoo.

Esimerkiksi heinäkuun lopussa järjestetyissä Fortniten MM-kisojen sooloturnauksen voittajaksi nousi 16-vuotias Kyle Giersdorf . Vaikka 15–16-vuotiaat vaikuttavatkin menestyvät e-urheilun saralla hyvin, tekevät myös aikuiset kisoissa kovia suorituksia.

Esimerkiksi 22-vuotias suomalainen Lassi Kallio nousi samaisissa kisoissa sijalle 17. MM-karsintoihin osallistui maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa pelaajaa. Heistä 100 selviytyi varsinaiseen MM-turnaukseen, joka järjestettiin New Yorkissa.

Joutsenvuoren mielestä 15 vuotta on hyvä ikä e-urheilijalle, sillä silloin pelaamiseen on aikaa ja siitä ollaan todella innoissaan. Fortnite vaatii pelinä nopeaa reagointia ja sorminäppäryyttä, jota nuorilla riittää.

Moni pelaa Fortniteä vain omaksi ilokseen. Tason kehittäminen edellyttää systemaattista harjoittelua ja taitojen hiomista.

– Ne, jotka ymmärtävät näin tehdä, voivat myös menestyä.

Leirin tarkoitus ei ollut leipoa oman lajinsa huippu-urheilijoita, vaan valmentaa nuoria heidän oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Painopiste oli pikemminkin hauskanpidossa kuin kovassa treenissä.

– Tarkoitus ei ole väsyttää ketään niin, että heidät pitäisi päivän päätteeksi kantaa autoon, Joutsenvuori toteaa.

Fortnite-sessioiden valmentajana toimi Ville Koponen . Hän pelaa turkulaisessa 1229X-joukkueessa. Valmentajan tehtäviin kuului leirin aluksi leiriläisiin tutustuminen ja näiden Fortniten voittosaldojen kysely.

Leirin aluksi valmentaja tutustui leiriläisiin, ja kyseli näiden lähtötasosta. Lisäksi leiriläiset katsoivat Fortnitessä menestyneen Lassi Kallion videoita, joissa hän kertoi ajatuksenkulustaan pelien aikana.

Perjantaina harjoittelu oli jo hyvin vapaamuotoista pelaamista. Koponen ohjeisti pelaajia tarpeen mukaan.

– Valmennuksessa tartutaan aika konkreettisiin asioihin. Neuvoin yhtä pelaajaa siitä, että hänen pitäisi laskeutuessaan tarkkailla enemmän ympäristöään ja muita pelaajia, Koponen selittää.

Leiriläiset Anton Sohlman , Emil Sohlman ja Valtteri Koskinen kertovat saaneensa ohjeita myös siitä, että tiimin jäsenten yhdessä pysymisestä pitää olla tarkkana.

– Äskeisessä pelissä meidän pelaajamme erkanivat toisistaan ja vastustajat pääsivät voitolle. Peli päättyi siihen, he kertovat.

Nuoret pelaavat Fortniteä, koska se on hauskaa. Anton Sohlman myös striimaa pelejään Youtubeen.

– Teen sitä aina silloin, kun netti on siihen tarpeeksi hyvä, hän kertoo.

Kaikilla heillä on ollut leirillä hauskaa, joskin he viettäisivät mieluiten vaikka koko leiriajan Fortniten parissa. Leirin ohjelmasta puolet on ulkoilua.

Leirin vetäjät pitävät tärkeänä, että päiviin mahtuu Fortniten lisäksi muutakin tekemistä.

– Jos hiihtäjäkin vain hiihtäisi, niin ei siitä tulisi mitään, sanoo Teamplayn Tanja Suoninen.

Hän tarkoittaa tällä sitä, että e-urheilijoidenkin on treenattava itse pelin lisäksi muitakin osa-alueita. Esimerkiksi sulkapallon pelaaminen on paitsi hyvää vastapainoa sisällä istumiselle, siinä oppii samalla yhteistyötä ja koordinaatiota.

– Peleissäkin tulee vastaan nopeita tilanteita, joissa pelaajien yhteistyön on toimittava, vertaa Teamplayn Sampsa Suoninen .

– Tärkeintä on oppia yhteispelin ja reilun pelin periaatteet, pelaa sitten tosissaan tai vain harrastumismielessä.