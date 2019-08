Myös kirkkoon kuuluvat valitsevat yhä useammin siviilivihkimisen – pohjalaismaakunnissa kirkollinen vihkiminen pitää pintansa

Siviilivihkimiset ovat selvästi suositumpia kuin kirkolliset vihkimiset, joiden määrä on laskenut tasaisesti. Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan vielä vuonna 1995 rekisteröitiin yli 18 900 kirkollista vihkimistä, kun taas viime vuonna niitä oli enää reilu 10 200. Samaan aikaan siviilivihkimisten määrä on noussut lähes 6 500:sta viime vuoden noin 14 600:aan.

Tänä vuonna ero on näyttänyt jyrkkenevän, sillä heinäkuun 28. päivään mennessä noin 36 prosenttia avioituneista oli valinnut kirkollisen vihkimisen. Viime vuonna avioliitoista 40 prosenttia solmittiin kirkollisella vihkimisellä. Tämän vuoden luku ei ole täysin vertailukelpoinen, koska siinä ei huomioida esimerkiksi elokuuta, joka on suosittu hääkuukausi.

Evankelis-luterilainen kirkko on kokenut eroamispiikkejä, mutta jäsenkato ei yksin selitä kirkollisten vihkimisten määrän putoamista. Tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäki Kirkkohallituksesta kertoo, että myös yhä useampi kirkkoon kuuluvista valitsee siviilivihkimisen.

– Yhä enemmän on pareja, joista vain toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Heille siviilivihkimiset ovat luonnollisesti yleisempiä kuin niillä pariskunnilla, joista molemmat kuuluvat kirkkoon, pohtiiHalmeenmäki.

Vielä viime vuonna evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet valitsivat useammin kirkollisen kuin siviilivihkimisen, selviää kirkon tilastoista. Erot eivät kuitenkaan ole järin suuria, ja Helsingin hiippakunnassa siviili- ja kirkollisten vihkimisten määrät jakautuivat tasan.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkolliset vihkimiset ylittivät 18 000 rajan viimeksi vuonna 2005, minkä jälkeen ne ovat olleet laskusuunnassa muutaman vuoden pientä poikkeusta lukuun ottamatta.

– Kirkkoa ei koeta enää niin tärkeäksi, se ei kuulu elämään enää niin tiukasti. Etääntyminen on lisääntynyt ihan selkeästi kaikilla mittareilla. Tilastojen pohjalta se näyttäisi olleen kehityssuunta 2000-luvun jälkeen, Halmeenmäki sanoo.

”Avioliitto ei ole enää niin julkinen tapahtuma”

Viime vuonna kuudessa maakunnassa solmittiin enemmän avioliittoja kirkollisella kuin siviilivihkimisellä, ilmenee Väestörekisterikeskuksen tilastoista. Joukkoon kuuluivat kaikki neljä pohjalaismaakuntaa sekä Lappi ja Satakunta. Pohjalaismaakunnissa erot siviili- ja kirkollisten vihkimisten välillä ovat selvät, kun taas Lapissa ja Satakunnassa ero on hyvin pieni.

Myös evankelis-luterilaisen kirkon tilastot näyttävät, että sen jäsenet suosivat kirkollista vihkimistä selvästi enemmän pohjalaismaakuntia sisältävien hiippakuntien alueella. Oulun hiippakunnassa yli 63 prosenttia ja Lapuan hiippakunnassa yli 62 prosenttia kirkon jäsenistä valitsi viime vuonna kirkollisen vihkimisen.

Lapuan hiippakunnan hiippakuntapastori Jaakko Antila uskoo, että perinteikkyys selittää osin kirkollisten vihkimisten määrää alueella.

– Täällä elää tietty perinne. Käydään rippikoulu ja pidetään kirkollinen vihkiminen. Muuallakin elämäänsä elävät nuoret parit voivat tulla lapsuuden kotikirkkoon vihittäväksi suvun pariin. Toki herätysliikkeiden asema näkyy sitoutumisessa seurakuntiin ja kirkollisessa vihkimisessä. Täällä on edelleen vahvaa kansankirkollisuutta, vaikka muutosta on nähtävissä, Antila pohtii.

Antilan mukaan yhteenkokoontumisen perinne elää Lapuan hiippakunnan seurakuntien toiminnassa.

– Se taas liitetään kirkkohäihin, täällä kun on varsinkin aiemmin järjestetty isoja häätilaisuuksia kirkossa. Monet valitsevat siviilivihkimisen, jos haluavat viettää häitä pienessä piirissä. Myös kirkollinen vihkiminen on mahdollista toteuttaa pienimuotoisesti.

– Kirkkoon kuuluvien pariskuntien siviilivihkimisten nousuun vaikuttanee puolestaan yksilöllistyminen. Avioliitto ei ole enää niin julkinen tapahtuma, ja kirkolliseen vihkimiseen liittynee monien mielikuvissa tietty mahtipontisuus ja julkisuus.

Uudenmaan maistraatilla kiire kesällä

Siviilivihkimisiä tehdään selvästi eniten Uudellamaalla. Viime vuonna Uudellamaalla lähes 5 000 miestä solmi avioliiton siviilivihkimisessä, ilmenee Väestörekisterikeskuksen tilastoista. Naisten vastaava määrä oli tasan sata vähemmän.

Uudenmaan maistraatin Helsingin yksikön henkikirjoittaja, todistajapalvelutiimin esimies Marjo Valkonen kertoo, että vihkimisajat ovat yleensä varattu noin kaksi kuukautta eteenpäin. Helsingin yksikössä järjestetään vihkimistilaisuuksia toistaiseksi neljänä päivänä viikossa.

– Meillä on Uudellamaalla viisi yksikköä, ja Helsinki on ruuhkaisin. Muissakin yksiköissä voi hyvinkin olla täysiä päiviä, Valkonen sanoo.

Kesäkuukausina virka-ajalla tapahtuvat vihkiajat varataan nopeasti, kuten myös suosituimpiin viikonloppuihin keskittyvät ajat. Uudenmaan maistraatin viidessä yksikössä on yhteensä noin 30 vihkijää, mutta kaikki eivät tee virka-ajan ulkopuolisia vihkimisiä.

– Joskus viikonloputkin ovat täyteen varattuja, eikä ole yhtään vihkijää, joka voitaisiin laittaa liikenteeseen – ainakaan jollei pari ole hyvin joustava vihkiajan suhteen. Muuten olemme osoittaneet parin käräjäoikeuteen, Valkonen kertoo.

Valkosen mukaan harva pariskunta haluaa puheita tai lauluja maistraatissa suoritettavaan lyhyeen vihkiseremoniaan.

Jatkossa vihkijöiden työtahti voi nopeutua, sillä Helsingin yksikkö ottaa lokakuussa käyttöönsä uudet vihkitilat, joissa vihkimisiä voi suorittaa vain kolmena päivänä viikossa.

– Uusissa tiloissa on kaksi vihkihuonetta, joten yritämme saada niissä vihittyä saman määrän pareja viikossa kuin nytkin, Valkonen pohtii.

STT

Kuvat: