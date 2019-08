Myrskyluodon Maija rikkoo ennätyksiä – kehuttu musikaali nousi Salon Teatterin historian katsotuimmaksi esitykseksi

Salon Teatterissa eletään parhaillaan kaikkien aikojen kesää.

Suurtuotanto Myrskyluodon Maija pyörii täysille katsomoille, ja elokuun puolivälissä päättyvä esityskausi on jo nyt rikkonut katsojaennätykset.

– Esityksiin on järjestetty lisäpaikkojakin. Uskoisin, että täyttöaste tulee olemaan ensimmäistä kertaa sata prosenttia, sanoo Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius.

Musikaalin on jo nyt nähnyt yli 6 000 katsojaa, mikä on Salon Teatterin yksittäisen tuotannon kaikkien aikojen katsojaennätys. Edellinen ennätys on vuodelta 2002, jolloin Simpauttaja -näytelmän näki 5 500 katsojaa.

Salonius arvioi, että kesän päätteeksi Myrskyluodon Maijan on nähnyt yli 7 000 katsojaa. Vertailun vuoksi: viime kesänä Vares – Huhtikuun tytöt -näytelmän näki 1 900 katsojaa.

Myrskyluodon Maija perustuu Anni Blomqvistin romaanisarjaan, jonka on dramatisoinut Jussi Helminen. Salon Teatterin musikaalin ohjaa esikoisohjauksenaan Peter Nyberg.

Vuohensaaren kesäteatterissa esitettävä Myrskyluodon Maija on yksi Salon Teatterin historian suurimmista tuotannoista. Näyttämöllä on kolmisenkymmentä näyttelijä-laulajaa,jakaikkiaantuotannossa on mukana puolensataa tekijää.

Salonius sanoo suoraan, että tuotanto oli teatterille taloudellinen riski.

– Palaute osoittaa, että teimme oikean valinnan, kun päätimme tehdä isosti. Yleisöpalautetta tulee päivittäin sähköpostilla, Facebookissa ja suullisesti. Palaute on ollut hyvää.

Yleisön lisäksi myös kriitikot ja teatteriharrastajat ovat kehuneet vuolaasti esitystä.

Yleisömenestyksen vuoksi taloudellinen riski kääntyy voitoksi, joka mahdollistaa kunnianhimoiset tuotannot myös talvikaudella.

Vuohensaareen mahtuu 350 katsojaa, kun Salon Teatterin kotiteatterissa Mariankadulla tilaa on alle puolelle tästä määrästä. Vaikka esitykset myisivät Mariankadun katsomon täyteen, talvikauden näytelmä voi parhaimmillaankin kerätä vain vajaat 3 000 katsojaa.

Koko viime vuoden aikana Salon Teatterin omia tuotantoja kävi katsomassa 6 800 henkilöä – eli Myrskyluodon Maija peittoaa yksin koko viime vuoden katsojamäärän.

– Tämä on enemmän kuin tärkeä onnistuminen. Pienen katsomon kanssa kunnianhimoinen tekeminen on haastavampaa, koska pieni katsomo tarkoittaa myös pienempiä resursseja.

Tämän vuoden kokonaiskatsojamäärän tavoitteeksi Salon Teatteri on asettanut 12 000, mikä tarkoittaisi toteutetussaan miltei katsojamäärän tuplaamista.

Myrskyluodon Maijan esityskausi huipentuu elokuun puolivälissä, jolloin musikaali soi kahdesti kesäyössä.

Vasta iltayhdeksältä alkavat näytökset tuovat esityksiin uuden elementin, elokuisen illan pimeyden. Teatteri on historiansa aikana järjestänyt yönäytöksiä aiemminkin, muttei aivan lähivuosina. Ajatuksena on kokeilla, kiinnostuuko yleisö myöhäisnäytöksistä.

– Se antaa eri näkökulmaa esimerkiksi valaistukseen.

Ensi kesänä Salon Teatteri tuo Vuohensaaren lavalle Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen -musikaalin. Myös sen ohjaa Peter Nyberg.

– Silloin laitetaan paukut vielä suuremmaksi, sanoo Salonius.