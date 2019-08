Someron naapurikunnan Tammelan päätös sulkea kyläkouluja näkyy Somerolla. Someron tuntumasta Letkulta on tullut lapsia kouluun Somerolle, kun kylän oma koulu loppui.

– Tammelasta tuli 13 uutta oppilasta. Enemmänkin olisi ollut tulossa, mutta meidän luokkiimme ei mahdu, Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo.

Letkun oppilaat sijoitettiin pääosin Someron keskustassa sijaitsevaan Kirkonmäen kouluun. Koulussa on nyt 138 oppilasta, kun viime keväänä koulun oppilasmäärä oli 125.

– Kirkonmäen koulun kakkos- ja vitosluokka ovat nyt täynnä. Sama koskee Joensuun koulun kakkosluokkia, Mäkelä-Rönnholm huomauttaa.

Someron neljässä alakoulussa ja yläkoulussa aloitti tällä viikolla koulun 832 oppilasta. Joukossa on 38 sellaista uutta oppilasta, jotka eivät olleet mukana aiemmissa tilastoissa.

– Muuttajien myötä saatiin 18 ja muista kunnista tuli 20 uutta oppilasta. Tammelan lisäksi meille tulee oppilaita Salosta Kiikalan alueelta. Yhteensä Someron perusopetuksessa on tällä hetkellä 69 oppilasta muista kunnista, Mäkelä-Rönnholm sanoo.

Mäkelä-Rönnholm on todella iloinen koulujen tuoreita oppilasmääriä katsoessaan. Vaikka peruskoulun koko oppilasmäärä laski Somerolla viime keväästä 11 oppilaalla, on tilanne huomattavasti odotettua parempi. Virallisiin oppilasennusteisiin on etumatkaa paljon.

– Somerolla piti olla tänä lukuvuonna vuoden 2013 ennusteen mukaan peruskoulussa 758 oppilasta, mutta oppilaita on nyt 74 enemmän. Pitää myös muistaa, että 20–30 somerolaista koululaista on vuosittain sijoitettuna muualle.

Mäkelä-Rönnholm sanoo tilanteen osoittavan, että oppilasennusteisiin pitää suhtautua tietyllä varauksella.

– Ne antavat suuntaa, mutta muuttoliike ja muualta tulevat oppilaat voivat muuttaa tilannetta nopeasti.

Someron lukiossa opiskelee alkaneena lukuvuonna 161 oppilasta, mikä on 20 enemmän kuin vuosi sitten.

– Uusi koulurakennus ja Someron lukion hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa on lisännyt kiinnostusta lukiota kohtaan, Mäkelä-Rönnholm huomauttaa.

Someron koulujen oppilaat

Joensuun koulu 301 (304 maaliskuu 2019).

Kirkonmäen koulu 138 (125).

Pitkäjärven koulu 47 (49).

Oinasjärven koulu 45 (47).

Yläkoulu 301 (318).

Lukio 161 (141).

Koulujen kohtalosta keskustelutilaisuus

Somerolla puidaan lähikuukausien aikana alakoulujen kohtaloa, sillä kouluverkkoa selvittänyt konsultti esitti viime keväänä Kirkonmäen, Pitkäjärven ja Oinasjärven koulujen lakkauttamista. Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi sitä, että Somerolle jäisi vain yksi alakoulu eli Joensuun koulu. Lisäksi yläkoulussa opetettaisiin jatkossa myös alaluokkia.

Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm muistuttaa, että konsultin esitys on hyvin alustava selvitys koulujen tilanteesta.

– Tästä varsinainen selvitystyö vasta alkaa. Huoltajia ja oppilaita kuullaan ennen mitään päätöksiä. Järjestämme loppusyksystä tai alkuvuodesta myös keskustelutilaisuuden koulukysymyksistä, Mäkelä-Rönnholm kertoo.

Mäkelä-Rönnholm toteaa syksyn oppilasmäärien tuovan keskusteluun oman sävynsä.

– Tämä on hyvä viesti, mutta samalla pitää muistaa syntyneiden määrän olevan laskussa. Se tuo meille ison haasteen.

Mäkelä-Rönnholm huomauttaa, että tällä hetkellä Someron kaikkien neljän alakoulun tilanne on oppilasmäärän suhteen kohtuullisen hyvä.

Konsultti tarjosi selvityksessä kaupungille kahta erilaista vaihtoehtoa, joissa molemmissa esitettiin kolmen koulun sulkemista. Kirkonmäen koulu lakkaisi jo vuonna 2025 ja sen oppilaat siirrettäisiin Kiiruun kouluun. Oinasjärven ja Pitkäjärven koulut suljettaisiin joko vuonna 2025 tai 2030.