Maailmanlistan kakkonen Rafael Nadal on voittanut Montrealin ATP Masters -turnauksen. Nadal kaatoi finaalissa venäläisen Daniil Medvedevin tyylipuhtaasti 6-3, 6-0.

Turnauksessa kahdeksanneksi sijoitettu Medvedev ei pystynyt murtamaan loppuottelussa Nadalin syöttöä kertaakaan.

Nadal on voittanut Kanadan avoimet nyt viisi kertaa urallaan. ATP Masters 1000 -turnausvoittoja hänellä on jo ennätykselliset 35.

STT

Kuvat: