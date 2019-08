Näin kokoomus nostaisi työllisyyttä: ansiosidonnaiseen porrastus, työttömyysputki pois, lisää paikallista sopimista…

Oppositiopuolue kokoomus on esitellyt oman listansa keinoista, joilla puolueen mukaan syntyisi Suomeen vähintään 60 000 uutta työpaikkaa.

Kokoomus ehdottaa muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja työttömyysputkesta luopumista. Puolue tekisi myös perhevapaauudistuksen, jossa kotihoidontuki korvattaisiin hoitorahalla.

Kokoomuksen keinovalikoimaan kuuluu myös muun muassa työn verotuksen keventäminen, paikallisen sopimisen merkittävä lisääminen ja työperäisen maahanmuuton kasvattaminen.

Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kokoomus on valmis tukemaan jokaista pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen esittämää, todennetusti vaikuttavaa työllisyyskeinoa.

– Julkaisemme työkalupakkimme ehdotukset keskustelunavauksena jo nyt, ennen hallituksen budjettiriihtä, jotta hallituksella olisi aikaa tutustua ehdotuksiin ja hyödyntää niitä omassa työssään, Orpo sanoo tiedotteessa.

Kokoomus luettelee avauksessaan kaikkiaan 16 työllistämiskeinoa. Puolueen mukaan työllisyysvaikutukset voidaan luotettavasti arvioida kuudelle ensimmäiselle keinolle, joilla saataisiin lisättyä työllisten määrää 30 000:lla.

Toisen 30 000 työllisen osalta kokoomus sanoo listanneensa vaikuttavia toimia, joilla ajatellaan olevan ”vahva positiivinen, mutta vaikeasti arvioitavissa oleva työllisyysvaikutus”.

Rinteen hallituksen keskeisenä tavoitteena on saada työllisyysaste nousemaan 75 prosenttiin tämän hallituskauden aikana. Tällä hetkellä työllisyysasteen trendi on runsaat 72 prosenttia.

STT

Kuvat: